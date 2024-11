Exkluzívne: Vieme, kde sa bude nachádzať ďalšia špeciálna nonstop predajňa. Opäť mieri do mesta, nakúpite tu 24/7

Ako sme vás počas včerajšieho dňa informovali, v meste Šaľa svoje brány otvorila druhá automatizovaná predajňa Coop Jednota na Slovensku. Po malej obci Šalgočka sa tak dočkalo aj mesto, ktoré zákazníkom ponúka rozlohou väčší obchod so širším sortimentom. Ako sme sa dozvedeli, so špeciálnymi predajňami reťazec ani zďaleka nekončí a už čoskoro otvorí ďalšiu.

Výhodou automatizovaných predajní je to, že sú pre ľudí dostupné prakticky nonstop a najnovšie už na vstup potrebujete iba registráciu v mobilnej aplikácii. K dispozícii je široký sortiment vrátane alkoholu a cigariet, jedinou podmienkou pri vstupe je dovŕšiť vek 18 rokov. Ako už bolo odprezentované, progresívny systém okrem lepšieho nákupného zážitku dokáže udržať pri živote tie obchody, ktoré sa časom javili ako nerentabilné. Je to vďaka nižším nákladom na ich chod.

Viac o systéme nakupovania v takejto predajni sme pre vás popísali v tomto článku. Od včerajšieho dňa tak na Slovensku nájdete automatizované predajne v Šalgočke a Šali, no už čoskoro sa podľa našich zdrojov otvorí aj ďalšia. Konkrétne by malo ísť o mesto Nové Zámky. Presný termín zatiaľ nie je známy, no ako sme sa dozvedeli, oficiálne otvorenie by mohlo prísť už v blízkej dobe.

Zástupcovia Coop Jednoty tiež prezentovali víziu, v rámci ktorej chcú v nasledujúcich mesiacoch otvoriť minimálne 10 unikátnych predajní. Tie by sa mali nachádzať naprieč celým Slovenskom. Pomôcť môžu aj takzvaným potravinovým púšťam – ide o menšie obce v odľahlejších lokalitách Slovenska, ktoré vo svojom zázemí či blízkom okolí nemajú žiadne funkčné potraviny.

Aj keď si systém pri automatizovaných predajniach vyžaduje minimálnu mieru technických zručností, problém so vstupom do takýchto obchodov nemajú ani tí najstarší obyvatelia. „Naša najstaršia zákazníčka v Šalgočke má 81 rokov. Využívanie predajne si pochvaľuje,“ povedali na utorkovom stretnutí v Šali zástupcovia Coop Jednota.