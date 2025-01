Exkluzívne: V špeciálnej Lidl predajni nakúpite so zľavou aj 70 %. Zisťovali sme, či ju reťazec opäť otvorí aj na Slovensku

Len pred pár dňami sme vás informovali o tom, že v Českej republike svoje brány otvorila prvá outlet predajňa nemeckého reťazca Lidl. Stalo sa tak krátko po Novom roku. Nová predajňa má rozlohu 1 700 metrov štvorcových a zákazníci tu nájdu hlavne oblečenie, náradie, či doplnky do domácnosti. V minulosti to Lidl s týmto konceptom skúšal aj na Slovensku.

Koncept outletu je väčšine zákazníkov dobre známy, predovšetkým pri oblečení. V princípe sa v ňom ponúka tovar, ktorý sa nepodarilo predať v štandardných prevádzkach a po uplynutí istého časového obdobia musí uvoľniť miesto novému sortimentu. Ide o bezchybné a úplne nové výrobky, ktoré však vďaka vyššie uvedenému spoločnosti predávajú v oveľa výhodnejších cenách.

Len málokto vie, že koncept outletu naprieč Európou prevádzkuje aj potravinový gigant Lidl. „Inšpiráciu sme čerpali zo zahraničia, kde podobné outletové predajne Lidl úspešne fungujú, napríklad v Maďarsku, Portugalsku a Španielsku,“ uviedla na margo novej predajne tlačová hovorkyňa spoločnosti Lidl Eliška Froschová Stehlíková. Ako ďalej zástupcovia spoločnosti dodali, v prípade úspechu tejto predajne by sa mali outlety rozšíriť aj na ďalšie miesta naprieč Českou republikou.

Viaceré české magazíny opakovane upozorňovali, že Lidl outlet v Prahe slávi úspech. Okamžite po otvorení, doň začali prúdiť stovky zákazníkov, ktorí sú ochotní na výhodný nákup počkať v rade dlhom často až 80 metrov. Takáto situácia sa tu opakuje prakticky každý deň, čoho dôkazom sú aj virálne videá šíriace sa po sociálnych sieťach.

Na Slovensku išlo iba o dočasný koncept

Aj keď to množstvo ľudí zrejme nevie, Lidl skúšal koncept outletu aj na Slovensku. Dokonca hneď dvakrát. V roku 2019 otvoril špeciálnu predajňu v Ilave, konkrétne v priestoroch uvoľnených po svojej niekdajšej predajni, ktorá sa sťahovala o kúsok ďalej. Ako je dnes už známe, fungoval tam približne pol roka. V roku 2021 sa potom do Ilavy s rovnakým konceptom vrátil, pričom ho tiež rozšíril do Liptovského Hrádku. Ani jedna z predajní už dnes nefunguje.

Kompetentní už v minulosti deklarovali, že ide iba o skúšobné prevádzky s dočasným trvaním. Potvrdili nám to zástupcovia reťazca, ktorých sme sa zároveň opýtali, či sa tento koncept bude opätovne rozširovať aj u nás.

„Outletové predajne fungovali v minulosti aj na Slovensku. Predávali sme v nich spotrebný tovar v stopercentnej kvalite za ešte výhodnejšie, výpredajové ceny. Od začiatku však boli plánované ako dočasný a nie trvalý koncept. Aktuálne ich opätovné otvorenie neplánujeme,“ uviedla pre interez Adriána Maštalircová z komunikačného oddelenia spoločnosti Lidl.