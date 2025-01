Na východnom Slovensku vyrastie veľký obchodný komplex. Svoju prvú predajňu tu otvorí známy nábytkársky reťazec

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí niekoľko veľkých obchodníkov, ktorí sa zameriavajú na predaj nábytku a doplnkov do domácností. Azda najvýraznejšie vyčnieva švédsky gigant Ikea, ktorý však u nás má stále iba jedinú predajňu. Príchod Švédov do Košíc sa skloňuje už dlhé roky a kým Ikea je zatiaľ iba v rovine špekulácií, svoj prvý obchod tu otvorí iný hráč – Sconto.

Článok pokračuje pod videom ↓

Sconto nábytok v súčasnosti poznajú predovšetkým zákazníci na západnom Slovensku. Na začiatku roka 2025 u nás spoločnosť prevádzkuje štyri predajne v štyroch rôznych mestách. Konkrétne ide o Bratislavu, Trnavu, Nitru a Žilinu. V Českej republike má Sconto 9 obchodov. Pre obyvateľov východného Slovenska tak pôjde široko-ďaleko o jedinú predajňu. Tá vyrastie na diskutovaných pozemkoch neďaleko nákupného centra Optima.

Ešte začiatkom nového milénia by ste medzi Moldavskou a Alejovou ulicou v Košiciach našli legendárny futbalový štadión, na ktorom svoje domáce zápasy odohrali aj 1. FC Košice. Športový areál s kapacitou približne 30-tisíc miest napokon majitelia pozemkov zrovnali so zemou ešte v roku 2011. Ako v minulosti uviedol portál Korzár, už v roku 2009 sa hovorilo o tom, že po búracích prácach sa tu začne realizovať nová nákupná zóna.

Malo ísť o štvorpodlažný projekt a výška investície sa odhadovala na 120 miliónov eur. Po získaní potrebných povolení všetko nasvedčovalo tomu, že Košičania sa skutočne budú môcť tešiť na veľký obchodný komplex. Z pôvodných plánov však napokon zišlo a plocha po niekdajšom štadióne ostala prázdna. Nejasnosti panovali až do roku 2018, kedy sa na scéne objavil nový záujemca.

Proti výstavbe boli poslanci

Majiteľom pozemkov sa stala spoločnosť Sconto nábytok, ktorá na českom a slovenskom trhu prevádzkuje hneď niekoľko predajní s nábytkom a doplnkami do domácností. Na prelome rokov 2018 a 2019 predložil reťazec projekt, v rámci ktorého tu chcel v dvoch etapách vybudovať predajný priestor so skladom, a tiež samostatný objekt s retailovými priestormi. Celková výška investície sa odhadovala na 34 miliónov eur.

Očakávaný začiatok výstavby pripadol na rok 2020, no v rámci procesu schvaľovania nastali menšie komplikácie. Ako uviedol Korzár v lete 2022, samotné pozemky určené na výstavbu síce patrili sieti Sconto, no poslanci ešte museli odhlasovať prenájom parciel pre výstavbu dopravných stavieb, komunikácií, chodníkov a cyklochodníkov, električkového priecestia, zastávok MHD a dopravných napojení stavby.

Mestským poslancom sa však nepáčili plány na výstavbu veľkého obchodného areálu vo frekventovanej lokalite, cez ktorú vstupujú vozidlá do Košíc a navyše, v susedstve iných veľkých predajní ako Obi či Hornbach. Podľa nich sa sem totiž takéto „krabicové“ stavby nehodia. Názor zmenili po tom, ako im investor svoje plány priblížil detailnejšie a nájom parciel napokon schválili.

Bude aj tretia etapa

V súčasnosti sa už projekt naplno rozbehol a začali sa aj stavebné práce. Podľa všetkého sa koncom roka ukončili práce na cestách a zároveň investor začal s prácami na samotnom areáli. „Harmonogram sa ešte dolaďuje, ale práce na areáli by sme mali zvládnuť za rok, čiže do konca roka 2025,“ uviedol pre Korzár v októbri minulého roka Mark Ordódy, projektový manažér spoločnosti IN VEST.

Ako vyplýva zo zámeru zverejneného na Enviroportáli, k pôvodným dvom etapám pribudla aj tretia. V prvej fáze vznikne v niekdajšom športovom areáli veľká predajňa Sconto spolu so skladovými priestormi, v druhej etape sa počíta s vybudovaním obchodného a skladového objektu Retail I., v ktorom by domov mohli nájsť menší nájomcovia. V doplnenej tretej etape na pozemkoch vyrastie sedem obchodno-výstavných objektov.

Areál nového obchodného komplexu by mal byť doplnený o približne 400 parkovacích miest a množstvo zelene, ktorá bude lemovať okolie už od kruhového objazdu. Súčasťou plánov je aj fontána. Investor by mal teda okrem vytvorenia nových pracovných pozícií vytvoriť aj kvalitne využitý verejný priestor. Otázkou ostáva kvalita dopravy, ktorá sa v danej lokalite často spomína ako problémový faktor už v tomto období. S novými nákupnými a skladovými plochami sa objem vozidiel pravdepodobne ešte zvýši.