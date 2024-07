Exkluzívne: Coop Jednota otvorí ďalšie 24/7 automatizované predajne, má ich byť približne 10. Budú vo viacerých regiónoch

Ešte koncom mája sme vás informovali o tom, že obľúbený slovenský obchodný reťazec Coop Jednota otvoril svoju prvú plne automatizovanú predajňu. Spomedzi veľkých hráčov pôsobiacich na našom trhu sa k tomu odhodlal ako prvý a ako vyplýva z najnovších informácií, koncept sa čoskoro rozšíri aj do ďalších kútov Slovenska.

Prvým obchodom fungujúcim 24/7 sa stala predajňa v obci Šalgočka. Špecifikom takejto predajne je to, že počas dňa síce funguje ako bežný obchod, no zmena nastáva po skončení otváracích hodín.

Po odchode zamestnancov sa dnu dostanete iba pomocou aplikácie a vygenerovaného QR kódu, ktorý vám umožní vstúpiť do predajne a nakúpiť si, čo potrebujete. Pochopiteľne, aplikácia bude vyžadovať doklad totožnosti a osoby mladšie ako 18 rokov si v nej nenakúpia. Iniciatíva priniesť takúto inováciu vyplýva z dlhodobého záujmu spotrebiteľov nakupujúcich v Coop Jednote o samoobslužné nakupovanie.

„Pre obchod je zrejmý efekt zníženej potreby pracovnej sily, ktorá je v maloobchode nedostatkovou veličinou. Keďže naše pokladníčky majú okrem práce pri pokladnici úlohu dokladať tovar a starať sa o správne vystavenie, aplikovanie samoobslužných pokladníc v predajniach vytvára väčší priestor práve na dané úlohy,“ dodala v minulosti na margo potreby a výhod samoobslužných pokladníc hovorkyňa spoločnosti Jana Kuklová.

Pribudne približne 10 podobných predajní

Už pri otváraní prvej predajne v obci Šalgočka kompetentní naznačili, že majú v pláne otvárať ďalšie takéto obchody aj v iných slovenských regiónoch. To nám teraz potvrdili aj zástupcovia spoločnosti. „V nasledujúcich 12 mesiacoch plánujeme otvoriť približne 10 takýchto predajní,“ uviedla pre interez hovorkyňa Jana Kuklová s tým, že dobu 12 mesiacov počítajú od otvorenia v máji.

Coop potvrdil, že prípravy na ďalšie projekty už prebiehajú, no zatiaľ neprezradil, kde konkrétne by sa takéto predajne mali nachádzať, no roztrúsené zrejme budú po celej krajine. „Konkrétny termín, kedy bude otvorená ďalšia predajňa, zatiaľ nemáme stanovený. Automatizované predajne budeme postupne realizovať a otvárať vo viacerých regiónoch Slovenska, v rôznych lokalitách a formátoch našej maloobchodnej siete,“ uviedla ďalej hovorkyňa.

Ako nám ešte Coop prezradil, aj v rámci automatizovaných 24/7 predajní sa budú skúšať rôzne lokality a tiež formáty. Platí to o menších obciach, ale napríklad aj o väčších mestách. „Pri výbere lokality prehodnocujeme viacero aspektov a taktiež zohľadňujeme aj komunitný rozmer,“ uzavrela Kuklová.