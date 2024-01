Andrej Danko spôsobil v noci dopravnú nehodu, narazil do semaforu. Trafil som stĺp, no a čo, reagoval

Predseda koaličnej strany SNS Andrej Danko mal v noci zo štvrtka na piatok spôsobiť dopravnú nehodu, ktorú údajne neohlásil a jednoducho odišiel domov, informuje Startitup. Pri incidente sa nikto nezranil. Danko narazil do jedného zo semaforov na Saratovskej ulici v Bratislave.

Svetelná križovatka je aktuálne v dôsledku nehody nefunkčná. Danka museli policajti podľa informácií portálu dohľadať podľa olejovej škvrny, ktorá viedla do jeho garáže. „Trafil som stĺp, no a čo, všetko zaplatím, som poistený, nie je to žiadny problém. Všetko je ohlásené na polícii,“ okomentoval udalosť Andrej Danko.

Informáciu pre potvrdil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. „„Policajný prezident ma ráno informoval, že sa stala nehoda podpredsedovi národnej rady. Nedošlo k žiadnemu ohrozeniu ani života, ani zdravia iných obyvateľov, ani nejakej škode na majetku,“ povedal. Danko podľa neho spolupracuje s políciou a poskytol plné vysvetlenie.