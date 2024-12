Eva Pavlíková priznala, že porušila vianočnú tradíciu. Po dlhých rokoch prišla zmena, ktorú nečakala ani len vo sne

Všestranná slovenská herečka bola verná rutine počas vianočných sviatkov, ktorú si zamilovala. Keď sa z toho stal zvyk, nikdy by jej nenapadlo, že by to niekedy mohlo byť úplne inak. Život je však nevyspytateľný a navedie nás niekedy na chodníčky, po ktorých smerujú prvé kroky. Herečka si to vyskúšala na vlastnej koži a dnes si Vianoce užíva inak ako kedysi.

Článok pokračuje pod videom ↓

Do čoho ju nútili rodičia?

Mnohí sa cítia najlepšie, keď robia niečo, čo sa im osvedčilo a majú to zaužívané. Eva Pavlíková, ktorá podľa portálu Divadla Andreja Bagara v Nitre účinkovala takmer v 50 filmoch a pôsobila aj na divadelných doskách, nedá dopustiť na tradičné vianočné sviatky. Sama na ne spomína s láskou, aj keď musela podľa Topiek dodržiavať jednu vec, s ktorou by mnohí nesúhlasili.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Eva Pavlikova (@eva.pavlikova)



„Moji rodičia nás vždy nútili s bratom hrať na Štedrý večer. Ja som chodila na klavír, brat na husle, a museli sme hrať Tichú noc a Do mesta Betlehema. Pamätám si, že aj keď to bolo krásne, moju dcéru som potom už nikdy do ničoho nenútila. Na Vianoce sme spievali len to, čo sme chceli,“ uviedla rodená Košičanka.

Nevedela si to predstaviť