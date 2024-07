Europoslankyňu vyviedli z rokovacej sály: „Zabíjate ľudí!“ kričala. Európsky parlament nazvala „sídlom satana“

Rumunskú europoslankyňu Dianu Șoșoacă v stredu 17. júla vyviedli z parlamentu. Pri odchode z miestnosti si ešte symbolicky nasadila náhubok, píše CNN Prima News.

Dôvodom bolo, že opakovane narúšala rozpravu, kričala pokriky proti Európskej únii a EP nazvala „sídlom satana“. Okrem toho kričala, že EÚ zabíja ľudí. V ruke pritom držala ikony – náboženské obrazy východného kresťanstva.

Vyviedli ju

„Mám právo hovoriť! Bola som zvolená Rumunmi! Zabíjate ľudí v Rumunsku!“ vykrikovala okrem iného.

„Je to už po tretíkrát, čo ste to urobila. Požiadala som ochranku, aby vás vyviedla z miestnosti. Je mi to ľúto, budete musieť opustiť miestnosť,“ povedala jej predsedníčka EP Roberta Metsola.

„Rovnako ako v rumunskom parlamente, aj tu sa schádzajú diabli. Privediem kňaza, aby posvätil kancelárie. Je to moje právo na náboženstvo, na vyjadrenie náboženskej viery,“ vykladala novinárom.

Șoșoacă bola ešte začiatkom tohto týždňa zachytená na videu pri voľbe predsedu parlamentu. Bolo vidieť, ako škrtá mená Metsolovej aj Monterovej. Na hlasovací lístok písala „nikdy za Ukrajinu, nikdy za LGBT, nikdy za diktatúru EÚ“.