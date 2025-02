Českým výskumníkom sa podaril neuveriteľný objav: V podzemí našli niečo, čo vám vyrazí dych

V roku 2021 výskumníci natrafili na podzemné termálne jazero. Okrem toho, že je vskutku krásne, je však výnimočné aj niečím iným. Najnovšie prieskumy totiž ukázali, že je najväčšie svojho druhu na svete.

Článok pokračuje pod videom ↓

Českí odborníci slávia obrovský úspech

Ako informuje web Live Science, výsledky expedície potvrdili, že sa podarilo objaviť najväčšie podzemné termálne minerálne jazero na svete. Objav na severe Albánska učili českí výskumníci. Podľa Neuron Foundation naň prvýkrát natrafili ešte pred štyrmi rokmi, no v tom čase ešte nebolo možné stanoviť, či je naozaj najväčšie.

Minulý rok sa výskumníci na miesto vrátili opäť, tentoraz vybavení najmodernejšími lidarovými skenermi. Odborníci pomenovali jazero Neuron podľa nadácie, ktorá expedíciu financovala. Meria 138 metrov na dĺžku a 42 metrov na šírku. Nachádza sa v ňom približne 8 335 kubických metrov vody, naplniť by sa ňou dali tri olympijské bazény.

Fenomenálny objav

Jaskyniar Marek Audy, ktorý obe expedície viedol, sa vyjadril, že naozaj ide o fenomenálny objav. Audy a jeho kolegovia na jazero natrafili počas skúmania pohraničnej oblasti medzi Gréckom a Albánskom, kde dlhodobo vládne politické napätie. Niektoré výskumy tu preto dlho vôbec neboli možné.

Pri prieskume regiónu v okolí mesta Leskovik v Albánsku si tím všimol stĺp pary vychádzajúci z pohoria. Po bližšom preskúmaní sa ukázalo, že vychádza z priepasti hlbokej viac ako 100 metrov. Následne objavili rozsiahly jaskynný systém, termálne pramene a aj jazero Neuron. Odborníci dúfajú, že sa im k jazeru podarí vrátiť opäť a preskúmať ho ešte lepšie.

„Je to niečo, čo by mohlo mať obrovský vplyv na pochopenie podzemných ekosystémov a geologických procesov,“ veria odborníci. Podobné, avšak menšie jazero sa v minulosti podarilo nájsť napríklad aj v Maďarsku pod Budapešťou. V tom čase sa podľa Reuters verilo, že práve toto jazero je najväčšie na svete, no jazero Neuron ho predbehlo.