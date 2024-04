Korčok obvinil šéfa Hlasu za to, že nežije v realite. „Nikdy som sa ľuďom neotočil chrbtom,“ bráni sa Pellegrini

V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali 23. marca, ani jeden z kandidátov nezískal väčšinu potrebnú na to, aby automaticky získal mandát. Druhé kolo sa preto odohrá už v sobotu 6. apríla.

Napriek tomu, že v predvolebnom období býva verejný priestor zaplavený debatami kandidátov, tohtoročné voľby sú v tomto smere výnimočné. Prezidentskí kandidáti Ivan Korčok a Peter Pellegrini sa doteraz medzi kolami stretli len v jednom dueli na RTVS. Opätovne sa mali objaviť 2. apríla v debate Braňa Závodského Naživo v Rádiu Expres, predseda Národnej rady však svoju účasť napokon odriekol.

Spoločne sa pred moratóriom stretli na Markíze v relácii s Michalom Kovačičom. „Diváci sa môžu tešiť na mimoriadne atraktívny a veľmi dôležitý duel prezidentských kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola prezidentských volieb,“ avizoval vopred Martin Lachkovič z portálu TVNOVINY.sk. Duel sa odohral v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka, ktorý vystúpil krátko pred začiatkom relácie, sa dá ťažko predpovedať, ako sa zachovajú voliči Štefana Harabina, ktorý v prvom kole prezidentských volieb skončil ako tretí s takmer 12 percentnou podporou. Rovnako tak sa nedá povedať, koho podporia voliči maďarskej národnosti.

Okrem toho dodal, že zo zahraničných lídrov by mohol mať nejaký vplyv na rozhodnutie ľudí maďarský premiér Viktor Orbán. Naopak, Andrej Babiš by, v prípade, ak by jednému z kandidátov vyjadril svoju podporu, nemal výrazne ovplyvniť výsledky volieb.

Spolupráca alebo pád vlády?

Každý z kandidátov dostal 20 minút na odpovede na otázky. Michal Kovačič, moderátor diskusie na úvod uviedol, že podľa aktuálnych preferencií vedie v súboji Peter Pellegrini s 50,8 percentami. Ivan Korčok má v prieskume 49,2 percenta.

Na úvod Pellegrini vysvetlil svoj výrok o tom, že zvolením Ivana Korčoka do prezidentského paláca dôjde k pádu súčasnej vládnej koalície. Prezident podľa neho okrem toho, že má svoje právomoci, vie pôsobiť v politickom systéme, vie klásť polená pod nohy vláde a vie zatočiť s vládnou koalíciou.

Z tohto úradu vie, ako uvádza Pellegrini, vstúpiť do politického boja ovplyvňovaním verejnej mienky, aby v nasledujúcich voľbách zaručil pád vládnej koalície.

Podľa Korčoka je úlohou Pellegriniho chrániť z prezidentského paláca vládu. „Chcem povedať hneď na úvod, že ako nezávislý prezident, ktorý ctí ústavu, chcem spolupracovať aj s touto vládou. Ja s touto vládou som pripravený spolupracovať,“ povedal.

Korčok musel vysvetliť aj rozpor v jeho vyjadreniach z oblasti rozpočtu. „Musíme sa prikrývať takou perinou, akú máme. Tá sa momentálne zmenšuje. Ak niekto hovorí o tom, že predchádzajúca vláda neurobila dosť v sociálnej oblasti, nie je pravda, že toho nebolo urobeného dosť.“

„Zabudli ste povedať, že ste to perie vyprášili z periny tak, že pomaly zostala len plachta,“ reagoval predseda Národnej rady.

Silná antikampaň a vzájomné útoky

Pellegrini, naopak, musel vysvetľovať falošnú stránku, ktorá bola v mene Ivana Korčoka vytvorená. Ten tvrdí, že má k dispozícii metadáta, ktoré ukazujú, že za touto antikampaňou stojí Pellegrini.

„Nech sa to v pokoji prešetrí. Pretože to ide presne podľa scenára, ktorý pred voľbami vytvorilo PS. Nakoniec sa môže ukázať, že aby ste zo seba spravili obeť, tak to vaši počítačoví experti takto urobili,“ bránil sa Pellegrini. V rámci stránky sa pritom objavili prvky agentúry, ktorá robí kampaň Petrovi Pellegrinimu.

Pellegrini Korčoka obvinil z toho, že je spolutvorcom reality, v ktorej mladí ľudia odchádzajú mladí, alebo že krachuje ekonomika, pretože je súčasťou slovenskej politiky dlhšie, ako šéf Hlasu.

„Tento pohľad, ktorý máte, je asi pohľad z toho privátneho lietadla. Vy nežijete v realite. Ja som vo vláde nebol, bol som tri a pol roka ministrom zahraničných vecí. Ale vy utekáte od zodpovednosti, pretože viete, že nemôžete slniť sľuby, ktoré ste dali. Toto vás veľmi trápi, lebo rozprávate ako sociálny demokrat, ale viete, že tá realita je oveľa horšia,“ odpovedal bývalý šéf zahraničia.

„Ja nikde neutekám a nie som ani výmysel reklamných agentúr. Ja som o prezidentskej kandidatúre začal rozmýšľať presne tak, ako politik má. Nikdy som sa ľuďom neotočil chrbtom. Keď som videl tú silnú podporu, to ma presvedčilo. Je to vážne rozhodnutie, pred ktorým treba mať rešpekt,“ bránil sa Pellegrini.

V otázke podpory od ostatných kandidátov sa Korčok vyjadril, že má podporu voličov hnutia Slovensko a verí, že v konečnom dôsledku aj Igora Matoviča, keďže vedia, čo majú v rukách počas týchto volieb.

O podporu voličov Štefana Harabina sa uchádza najmä Peter Pellegrini. „Ja sa už od prvého kola prihováram voličom Štefana Harabina a súhlasím s tým, že sú dostatočne inteligentní na to, aby vedeli, čo majú robiť. Hovorím o tom, že chcem byť prezident, ktorý vždy bude brániť občanov tejto republiky a nedovolí, aby vláda alebo parlament rozmýšľali o vyslaní vojakov do vojny. Toto je ponuka, ktorá môže vyhovovať aj národnému voličovi, ktorý si želá takéhoto prezidenta,“ uviedol Pellegrini.

Nevyjadril sa pritom k tomu, či súhlasí s programom Harabina, ktorý vyzýva napríklad k vystúpeniu z NATO. „Vy vo svojom vnútri dobre viete, kde je Slovensko a kde patríme. Ale viete, čo je na tom hrozné? A to je otázka charakteru. Pán Harabin hovorí o tom, že Slovensko by malo ísť cestou neutrality. Ale nechcete sa aspoň tu jasne vymedziť?“ spýtal sa Korčok Pellegriniho a dodal, že je garantom úplného rozpadu slovenskej zahraničnej politiky.

„Ja vás chcem uistiť, že Slovenská republika je plne a riadne ukotvená aj v NATO aj v Európskej únii. Slovenská republika nemá byť len pasívnym prijímateľom toho, čo povedia v Bruseli alebo vo Washingtone. My sme v EÚ a tam aj zostaneme, sme v NATO a tam aj zostaneme,“ reagoval šéf Hlasu.

Pri otázke, či by ako prezident podporili vstup Ukrajiny do NATO, Peter Pellegrini jasne odpovedal, že nie. Ivan Korčok upozornil, že o tomto rozhodnú štáty Aliancie, a to v prípade, ak Ukrajina splní podmienky, ktoré má splniť.

V rámci kultúrno-etických otázok sa obaja kandidáti zhodli na tom, že by súhlasili s uzatváraním registrovaných partnerstiev. Na rozdiel od Ivana Korčoka však Peter Pellegrini narážal skôr na situáciu v rámci slovenských domácností, kde množstvo žien žije s mužmi bez manželského zväzku, čo je podľa neho problém. „Ja osobne si nemyslím, že je na to slovenská spoločnosť pripravená,“ uviedol v súvislosti s registrovanými partnerstvami v rámci LGBTI+ komunity.

Pellegrini mal reagovať aj na video Igora Matoviča, ktoré natočil dnes 2. apríla pred nehnuteľnosťou, ktorá by mu mala údajne patriť. Väčšinu času, ktorý mu zostal, však minul na obhajobu majetkového priznania svojho protikandidáta.