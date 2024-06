Dramatické finále Dunaja, k vašim službám vyvolalo u divákov obavy. Osud obľúbenej postavy predvídajú už dopredu

Finále Dunaja, k vašim službám síce prinieslo nejaké odpovede na otázky, no ďalšie zas vyvolalo. Osud jednej z obľúbených postáv je neistý, no diváci veria, že poznajú odpoveď na to, čo sa s ňou stane.

Už dnes TV Markíza odvysiela finálnu epizódu šiestej série obľúbeného dobového seriálu. A hoci mnoho divákov verilo v šťastný koniec, toho sa opäť nedočkali. Postava Holubca totiž stále ostáva nepotrestaná a po Lene aj jej sestra Helga zisťuje, že nádej na šťastný vzťah vyhasla. To však nie je všetko. Dom Kučerovcov totiž zažije poriadnu drámu.

Narodil sa mu syn

U Kučerovcov sa v poslednej epizóde šiestej série veľa zmení. Matka Edita sa stále nemôže zmieriť s tým, že jej syn Peter sa chystá na vojnu a nepáči sa jej, že chce riskovať svoj život. Obáva sa, že jeho dieťa bude vyrastať bez otca. V tomto momente diváci ešte netušia, že jej slová sú predzvesťou, keďže o niekoľko scén neskôr Peter uteká pred Klausom, ktorý ho stihne postreliť.

Malý Oto sa totiž zraní, a tak Imrichova úloha priniesť dokumenty na stanicu pripadá na Petra. Ten neváha a rozhodne sa riskovať. Medzičasom však Klára začne rodiť, a keďže lekári sa starajú o malého Ota, musí ju odrodiť Edita. Našťastie, všetko dobre skončí a Oto aj Klárin syn sú v poriadku. To sa však nedá povedať o Petrovi.

Postrelený síce zvládne dôjsť domov a vidieť svojho syna, no vzápätí padá na zem. Editin krik zobudí Kláru, ktorá náhle vie, že sa stalo niečo strašné, no to, či Peter prežije, sa už diváci nedozvedajú. Nasledujú totiž záverečné titulky.

Vraj to neprežije

Hoci diváci nedostali odpoveď na to, čo sa s touto obľúbenou postavou ďalej stane, začali o tom diskutovať na sociálnych sieťach. „Verím, že to Peter prežije…“ vyjadrila svoje tušenie v komentároch diváčka. „Dúfam, že to prežije,“ pridala sa hneď ďalšia. „Bohužiaľ, neprežije,“ zareagovala tretia a v ďalšom komentári tvrdila, že má túto informáciu z overeného zdroja. Nie je pritom jediná, ktorá túto informáciu počula a objavila sa aj v skupine k seriálu. Či je to naozaj overená informácia, alebo len fáma, sa však oficiálne ukáže až na jeseň, kedy vyjdú nové epizódy.

Postava Petra pritom patrí k divácky najobľúbenejším postavám a ako mnohí zareagovali na sociálnych sieťach, mali pri sledovaní finále v očiach slzy.

