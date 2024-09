Dovolenka by sa poriadne predražila: Obľúbená krajina Slovákov zvažuje novú daň pre turistov

Ak by sa tento návrh podarilo schváliť, dovolenka v Taliansku by sa nám v budúcnosti predražila. Obľúbená krajina aj mnohých Slovákov zvažuje, že zavedie novú turistickú daň.

Cieľom je podľa portálu The Independent to, aby boli turisti „zodpovednejší“, ale aj lepšie zabezpečenie financovania miestnych služieb, ako je odvoz odpadu.

Nie každý by však po novom zaplatil vysokú daň, líšila by sa v závislosti od ceny ubytovania. Tí, čo si potrpia na luxus, si budú musieť pripraviť viac peňazí. Drahšie izby v hoteloch, ktorých cena presahuje 750 eur/noc, by mali zaplatiť čiastku 25 eur. Najlacnejšie ubytovanie do 100 eur/noc by vyšlo na 5 eur, informuje denník The Financial Times.

Obavy cestovného ruchu

Krok je reakciou na rastúce problémy s vysokou návštevnosťou a preťažením obľúbených talianskych destinácií, najmä v mestách ako sú Rím, Benátky a Florencia. Nový návrh je však súčasťou širších opatrení, informuje The Independent.

Zástupcovia cestovného ruchu vyjadrili pred takouto vysokou daňou obavy, mohlo by to podľa nich ohroziť konkurencieschopnosť Talianska ako turistickej destinácie. Podľa odborníkov je risk v tom, že by si potenciálni návštevníci mohli zvoliť na cestovanie iné, lacnejšie krajiny, píše La Repubblica. Ministerstvo pre cestovný ruch sa zaoberá aj inými návrhmi, ešte to teda nie je definitívne.