Dominika Cibulková prijala ponuku ministerstva zdravotníctva. Chce byť dobrovoľníčka v 1. línii

Bývalá tenistka Dominika Cibulková chce využiť ponuku Ministerstva zdravotníctva SR, aby ako dobrovoľníčka v boji proti koronavírusu pomohla v prvej línii. V tejto veci už podľa vlastných slov rezort zdravotníctva aj kontaktovala. Tenistka to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti.

Cibulková sa dala prednostne zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Keďže nepatrí medzi pracovníkov kritickej infraštruktúry, verejnosť aj viacerí politici tento čin kritizovali. V reakcii na to vo svojom profile na sociálnej sieti tenistka najprv uviedla, že sa „nechala voviesť do omylu“ a že ju tento krok mrzí. Univerzitná nemocnica Bratislava, konkrétne jej pracovisko na Kramároch, pre Denník N potvrdilo, že okrem Cibulkovej bol v ich nemocnici zaočkovaný aj manžel tenistky Michal Navara. Rezort zdravotníctva následne tenistku vyzval, aby ako pomohla pracovníkom v prvej línii.

Cibulková sa tak dnes znovu ospravedlnila za to, že bola spolu s manželom neoprávnene zaočkovaná. „Je mi to ľúto vo vzťahu k všetkým ohrozeným skupinám a ďalším ľuďom, ktorí na vakcínu čakajú. Dopustila som sa chyby, keď som si myslela, že len vypĺňame voľné miesta a nevyužité vakcíny. Došlo k situácii, ktorú už nevrátim, ale ako som sa vyjadrila hneď na začiatku, ponúkam svoju pomoc,“ dodala.

Zaočkovali ju prednostne

Bývalú tenistku Dominiku Cibulkovú prednostne zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) na Kramároch.

“Je mi veľmi ľúto, že som sa nechala voviesť do omylu, keď som sa pri sprevádzaní blízkeho v nemocnici len informatívne opýtala, v akom období by sme mohli prísť na rad pri očkovaní,” uviedla bývalá tenistka. Vzniknutá situácia ju podľa jej slov veľmi mrzí, a to vo vzťahu ku všetkým ľuďom, ktorí na vakcínu čakajú.

“Zároveň by som však touto cestou chcela vyzvať ľudí, aby sa očkovania neobávali. Budem rada, ak celá táto nešťastná udalosť bude mať pozitívny efekt v tom, že presvedčí čo najviac ľudí o potrebe očkovania,” skonštatovala Cibulková.

UNB pre Denník N reagovala, že tenistku samovoľne a neoprávnene doplnil jeden z pracovníkov vakcinačného centra do oficiálneho zoznamu. Akékoľvek uprednostňovanie vníma nemocnica ako neprípustné. Pracovník vakcinačného centra, ktorý Cibulkovú zaočkoval, porušil podľa vedenia UNB pravidlá očkovacieho procesu a od pondelka (11. 1.) sa už nebude podieľať na vakcinácii.