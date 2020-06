Dokument o Banksym či sci-fi s Bradom Pittom: Kvôli týmto 10 filmom si v júli predplatíte streamovacie služby

Blížia sa letné prázdniny a spolu s nimi aj opäť o čosi viac voľného času. Predpokladáme, že väčšina z vás sa bude snažiť teplé letné chvíle využiť najmä na pobyt v prírode, prípadne cestovaním po Slovensku alebo v jeho tesnej blízkosti. Aké plány však zvoliť na tie dni, kedy počasie nevyjde podľa predstáv? Máme pre vás jeden tip – strávte ich v spoločnosti streamovacích služieb.

Autorské články na webe Interez.sk nie sú zamknuté. Dokážeme ich tvoriť len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporia.

Podporte nás a pošleme vám atraktívny darček. Podporiť

Tak ako po minulé, aj na prvý prázdninový mesiac si streamovacie služby pripravili hneď niekoľko lákadiel, ktorými vás doslova prikovajú pred obrazovky vašich prijímačov (televíznych i iných). A tak ako každý mesiac, aj tento vám prinášame 10 tipov na to, čo by ste na nich nemali nechať ujsť.

Aké filmové novinky si pre svojich predplatiteľov na júl 2020 pripravili Netflix a HBO GO? Táto desiatka trhákov vás presvedčí o tom, že predplatné streamovacích služieb sa na júl oplatí predĺžiť.

Under the Riccione Sun

Dá sa povedať, že streamovacie služby dostupné na našom trhu nám nedajú vydýchnuť už od prvého dňa mesiaca júl, aj keď je pravdou, že to najlepšie bude prichádzať postupne. Ani náš prvý filmový tip však nie je úplne zahodenie.

Hneď 1. júla totiž Netflix vo svojej knižnici uvedie premiérovú romantickú komédiu od talianskych producentov. V snímke, ktorej český distribučný názov znie Pod žhavým sluncem, spoznávame partiu teenagerov, ktorá sa počas letných prázdnin v Riccione spriatelí a spoločne riešia romantické vzťahy a letné lásky, ktoré k obdobiu prázdnin jednoducho patria.

Samozrejme, je nám úplne jasné, že tento film zaujme skôr mladšie ročníky, no na svoje si istotne prídu aj tí starší. Však kedy sa najviac spomína na mladosť, ak nie práve počas leta?

Terminátor: Temný osud (Terminator: Dark Fate)

Pokiaľ patríte k milovníkom akčných sci-fi filmov, tak o pár dní na to sa oplatí hľadať v knižnici HBO GO ďalší diel kultovej série Terminátor. V kapitole s podtitulom Temný osud sa vracia staré známe duo hercov Linda Hilton a Arnold Schwarzenegger ako Sarah Connorová a Terminátor T-800.

V epickej bitke proti zdanlivo neporaziteľnému nepriateľov budú Sarah pomáhať Grace (Mackenzie Davis), hybrid človeka a androida, a starý dobrý Terminátor. Aby to však nebolo také jednoduché, prevaha v silách bude na strane nepriateľa.

Teminátor: Temný osud priamo nadväzuje na prvé dve časti kultového sci-fi a produkčne sa pod tento film podpísal režisér James Cameron, autor prvého Terminátora, a Tim Miller, ktorého môžete poznať ako režiséra komiksovky Deadpool.

HBO uvedie tento film 5. júla, potom bude dostupný aj na jej streamovacej službe HBO GO.

The Old Guard

Jeden veľkolepý akčný film inšpirovaný komiksovou predlohou autora Grega Rucka uvedie počas júla aj konkurenčný Netflix.

Fantasy snímka Old Guard: Nesmrteľní predstaví príbeh tajnej skupiny záhadných vojakov, ktorí nikdy neumierajú. Tí pod vedením bojovníčky Andy (hrá ju Charlize Theron) chránia svet smrteľníkov už stovky rokov. Jednotka ale dostane za úlohu zájsť na záchrannú misiu, pri ktorej dôjde k odhaleniu ich nadprirodzených schopností a Andy preto musí jednotke pomôcť s porazením tých, ktorí sa ich a ich schopnosti snažia za každú cenu replikovať a tak ich zničiť.

Netflix tento očakávaný a špeciálnymi efektami nabitý film uvedie vo svojej knižnici 10. júla.

Ad Astra

HBO si na prvú polovicu leta pripravilo porciu naozaj skvelých filmov. Dôkazom toho je aj rozporuplný film s Bradom Pittom v hlavnej úlohe. Ad Astra doslova rozdelila divákov na dva tábory, pri akomkoľvek filme však vždy platí, že názor si každý musí urobiť svoj, preto vám túto snímku odporúčame.

Ad Astra sa odohráva v 22. storočí – ľudstvo prežilo svoje premnoženie, globálne otepľovanie, niekoľko pandémií a dokázalo kolonizovať aj Mesiac s Marsom. Lenže potom začnú život na Zemi a ľudstvo vôbec ohrozovať explózie okolo planéty Neptún – najviac vzdialenú planétu slnečnej sústavy, ktorú obiehajú ľuďmi osídlené satelity. Astronaut Roy McBride (Pitt) teda musí vyraziť na nebezpečnú prieskumnú misiu naprieč nemilosrdným vesmírom.

HBO tento film uvedie 12. júla, následne bude dostupný na zhliadnutie aj v knižnici HBO GO.

Banksy a vzostup pouličného umenia (Banksy and the Rise of Outlaw Art)

Júl však nebude len o veľkolepých filmoch, ale aj skutočných príbehoch. Jeden taký si budete môcť na HBO GO pozrieť od 16. júla.

Banksy je azda najznámejším pouličným umelcom na svete, ktorého politické diela a kuriózne nezákonné kúsky poburujú establishment už viac ako dve desaťročia. Všetko sa začína v Bristole, ktorého najznámejší páchateľ trestných činov je zároveň jeho najoslavovanejším umelcom.

Dokument z produkcie HBO s názvom Banksy a vzostup pouličného umenia predstaví zriedkavé rozhovory o tom, ako sa ilegálny umelec stal vodcom nového revolučného hnutia a ako vybudoval multimiliónové impérium bez toho, aby ktokoľvek poznal jeho skutočnú identitu.

Fatal Affair

Netflix svojim predplatiteľom ponúkne aj psychologický thriller. Už 16. júla bude mať premiéru ďalší film z dielne populárnej streamovacej služby s názvom Fatal Affair s Omarom Eppsom v hlavnej úlohe. Toho si môžete pamätať napríklad aj z úspešného seriálu Dr. House, kde hral jednu z hlavných úloch.

Fatal Affair predstaví príbeh právničky, ktorá sa ocitá v nemilosrdnej hre na mačku a myš po tom, čo sa rozhodne zájsť na pohárik do baru so svojím starým známym. Nervy drásajúci thriller ponúkne skvelú atmosféru, akú sme vo filme z dielne Netflixu už dlho nevideli.

Godzilla II Kráľ monštier (Godzilla: King of the Monsters)

V ďalšom filme sa na obrazovky HBO aj streamovaciu službu HBO GO vráti legendárne filmové monštrum Godzilla. V tejto snímke to však nebude len „tento drakojašter“, ktorého uvidíme. V zatiaľ poslednej kapitole sa Godzilla postaví zoči voči najznámejším príšerám v histórií popkultúry – gigantickým tvorom Mothre, trojhlavému drakovi Kráľovi Ghindorahovi či vtáčiemu Rodanovi.

Film Godzilla II Kráľ monštier uvedie HBO 19. júla.

Offering to the Storm (Ofrenda a la tormenta)

Nesmiernu popularitu si u predplatiteľov Netflixu získali aj projekty španielskej produkcie. Jednou z noviniek počas júla bude thriller Offering to the Storm, ktorý je tretím dielom z trilógie Batzan.

Hlavná hrdinka Amaia vyšetruje niekoľko podozrivých a hrozných úmrtí detí a ešte hrozivejších rituálov. Núdza teda nebude o rôzne nepríjemné obrazy, rovnako ako to bolo aj v predchádzajúcich dvoch dieloch – The Invisible Guardian a The Legacy of the Bones. Autorkou pôvodnej knižnej trilógie je spisovateľka Dolores Redondo.

Netflix záverečný diel napínavej trilógie uvedie 24. júla.

Le Mans ’66 (Ford v Ferrari)

HBO ulahodí koncom mesiaca aj milovníkom filmov o automobilovom priemysle. Tentokrát sa však pozrieme do minulosti na udalosti súbojov dvoch známych značiek – Ford a Ferrari.

Le Mans ’66 predstavuje pozoruhodný skutočný príbeh amerického konštruktéra, vizionára Carrolla Shlebyho (hrá ho Matt Damon), a neohrozeného britského vodiča Kena Milesa (hrá ho Christian Bale) na pozadí slávnych pretekov. Títo dvaja páni sa spolu vydali do boja proti fyzikálnym zákonom i svojim osobným problémom. Pre Ford Motor Company vytvorili revolučné pretekárske vozidlo a v najťažšom motoristickom závode na svete zvrhli roku 1966 z trónu dovtedy bezkonkurenčné vozidlá Enza Ferrariho.

Príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami a nominovaný na Oscara uvedie HBO 26. júla aj na svojej streamovacej službe.

The Hater

Na záver mesiaca si Netflix pripravil aj niečo pre milovníkov poľskej produkcie, do ktorej známa streamovacia služba vlieva čoraz viac peňazí.

29. júla bude mať premiéru poľská dráma Hejter (The Hater) o ambicióznom mladíkovi, ktorý štartuje kariéru v temnom svete sociálnych sietí. Na prvý pohľad jednoduchá práca sa však mení na niečo celkom iné, keď zisťuje, že to, čo robí vo svete sociálnych médií má veľmi zlé následky vo svete skutočnom.