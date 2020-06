Maska aj legendárna Pomáda: 10 filmov, o ktorých ste netušili, že majú pokračovanie

V prípade veľkej ziskovosti akéhokoľvek filmu býva zvykom, že produkčné štúdio, ktoré za ním stojí, premýšľa následne aj nad výrobou jeho pokračovania. To je, pravdu povediac, celkom normálna vec prinášajúca nemalé zisky. Mnohokrát sa ale stane, že niektorí diváci (najmä tí filmovo menej zdatnejší) často ani netušia, že film, ktorý videli, má aj svoje pokračovanie. Táto desiatka snímok možno prekvapí aj vás.

Autorské články na webe Interez.sk nie sú zamknuté. Dokážeme ich tvoriť len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporia.

Podporte nás a pošleme vám atraktívny darček. Podporiť

Aj keď je len veľmi malá pravdepodobnosť, že by ktorýkoľvek verný filmový fanúšik o pokračovaniach týchto snímok netušil, opak býva niekedy pravdou. Vo svete filmu totiž existuje hneď niekoľko projektov, ktoré sa vďaka úspechu dočkali svojich sequelov, no len málokto o ich vzniku vôbec vedel. Čo ale neprekvapí, je fakt, že ste o nich nevedeli najmä preto, že majú omnoho nižšie hodnotenia a teda ich nemožno za kvalitné považovať. Aj keď výnimky potvrdzujúce pravidlo sa nájdu vždy (a všade).

2010: Druhá vesmírna odysea (2010: The Year We Make Contact)

Náš výber sequelov, o ktorých existencii ste možno netušili, začíname pokračovaním kultovej klasiky Stanleyho Kubricka. Ten svoju Vesmírnu odyseu nakrútil ešte v roku 1968. Kultové sci-fi však malo, rovnako ako knižná predloha, z ktorej vychádzalo, svoje pokračovanie odohrávajúce sa v roku 2010.

V onom roku vysielajú Sovieti vlastnú kozmickú loď Leonov k planéte Jupiter, aby jej posádka, tvorená nielen Rusmi, ale aj tromi Američanmi, zistila, čo sa pred deviatimi rokmi odohralo na palube americkej vesmírnej lode Discovery. Novovyslaná posádka má tiež preskúmať obrovský monolit neznámeho pôvodu, no v čase vesmírnej misie vypukne na Zemi vojenský konflikt medzi USA a Sovietskym zväzom. Osud výpravy v ďalekom vesmíre je tak ohrozený.

O tomto pokračovaní možno mnohí netušia práve preto, že jeho režisérom už nebol Kubrick, ale Peter Hyams, no a má aj o čosi nižšie hodnotenia. Tie sa však stále držia v pozitívnych červených číslach (teda minimálne na ČSFD), čomu dopomohlo aj pomerne známe herecké obsadenie. V hlavných úlohách sa predviedli Roy Schneider, John Lightow a Helen Mirren. Priestor dostal dokonca aj český herec Jan Tříska (Obecní škola, Ronin, Želary).

Pomáda 2 (Grease 2)

Tento sequel zabolel. A nielen divákov, ale aj ich tvorcov. Nepomohlo dokonca ani to, že jednu z hlavných úloh si zahrala Michelle Pfeiffer. Skrátka, Pomáda je len jedna a tá patrí dvojici John Travolta a Olivia Newton John.

Pomáda 2 vznikla štyri roky po tej slávnejšej prvej a so svojím predchodcom má spoločné len prostredie, v ktorom sa odohráva – Rydellskú strednú školu. V móde však už nie sú autá, ale motorky a školské gangy, no a študenti stále tancujú a spievajú. Prečo si ale z druhej Pomády nikto pieseň žiadnu nepamätá? Pretože celý film je jedna veľká hrôza, čo sa napokon odrazilo aj na tržbách. Pomáda 2 skončila pri rozpočte 13,2 milióna dolárov veľkým fiaskom, celosvetovo zarobila len niečo vyše 16 miliónov, pritom len 15 miliónov na domácej pôde. A to je sakramentsky málo.

Vyháňač diabla 2: Kacír (Exorcist 2: The Heretic)

Jeden z najdesivejších hororov všetkých čias sa taktiež dočkal nie jedného, ale hneď niekoľkých pokračovaní. Exorcista s poradovým číslom 2 sa odohráva štyri roky po kultovej jednotke a hlavná hrdinka Regan (opäť ju hrá Linda Blair) je stále v starostlivosti psychiatrov a vyzerá to tak, že diabla sa z jej tela nepodarilo tak úplne dostať. Na pomoc jej tak prichádza vyšetrovateľ z Vatikánu a fanatická výskumníčka, ktorí z nej chcú zlého démona dostať stoj, čo stoj. Podarí sa im to?

Aj v prípade tohto sequelu sa na úspešnú jednotku nepodarilo nadviazať, a to aj napriek návratu dvoch hrdinov z pôvodného filmu. Ako poznamenal jeden z komentujúcich na ČSFD, „ani tak skvelý herec, akým bol Max von Sydow skrátka nedokážu zachrániť už tak dosť zlý film“.

Peniaze však pre filmové štúdio boli viac ako zachovanie kultového statusu originálnej snímke, preto okrem druhého Exorcistu vznikli ešte ďalší traja (The Exorcist III v roku 1990, Exorcist: The Beginning v roku 2004 a Dominion: Prequel to the Exorcist v roku 2005). Vroku 2016 vznikla dokonca aj seriálová verzia tohto námetu, ktorá sa dožila dvoch sérií. Tá má ale narozdiel od filmových pokračovaní viac než slušné hodnotenia.

Samantha Darko (S. Darko)

Fanúšikom pomerne uznávanej mysterióznej sci-fi drámy Donnie Darko zrejme uniklo, že v roku 2009 vzniklo jeho pokračovanie so ženskou hlavnou postavou, ktorou je mladšia sestra hrdinu jednotky Donnieho.

Samantha Darko sa vydáva na výlet do Kalifornie za svojou najlepšou kamarátkou Corey. Obe majú spoločný cieľ – splniť si sen a stať sa profesionálnymi tanečníčkami. Samozrejme, nebude to také jednoduché a ich sen skončí v malom mestečku v Utahu, kde sa sa začne diať séria veľmi zvláštnych udalostí, ktorých spúšťačom je možno práve Samantha.

Nie, nie je vôbec náhoda, že ste o tomto filme možno ani nepočuli. Ide totiž o sequel, ktorý nemal nikdy vzniknúť a mal by byť zmazaný zo všetkých záznamových médií a rovnako by sa naň malo zabudnúť. Tí diváci a fanúšikovia veľmi vydarenej jednotky, ktorí túto snímku videli, na nej skritizovali všetko čo sa dalo – od zlého scenára, cez nesympatické herecké obsadenie až po pointu, ktorá len parazituje na svojom úspešnom predchodcovi. A je úplne jedno, že v tom hral Chuck (Ed Westwick) z Gossip Girl. Toto je ukážka veľmi zlej filmárčiny a mala by byť varovným prstom všetkým špekulantom, ktorí chcú vytrieskať peniaze z úspešných námetov.

Staying Alive

Spomínate si ešte na film, v ktorom herec John Travolta trávil všetky sobotné večery na parkete diskoték a chcel tak všetkým dokázať, že tancovať vie najlepšie zo všetkých? Snímka Saturday Night Fever, ktorej kvality sú s ohľadom na dnešnú dobu pomerne diskutabilné, svojho času rozpútala takú malú disko revolúciu. V odbornej literatúre sa dokonca zvykne uvádzať, že to bol práve tento film a piesne skupiny Bee Gees, čo medzi vtedajšou mládežou zvýšilo záujem o disko ako také, preto niet divu, že tvorcovia filmu sa rozhodli o päť rokov nakrútiť pokračovanie.

Staying Alive je na tom s hodnoteniami ešte horšie ako jeho predchodca, no čo prekvapí, je meno režiséra pri tomto filme. Tým totiž bol sám Sylvester Stallone, ktorý si vo filme aj jednu malú rolu zahral.

Každopádne tento film je opäť plný ešte extravagantnejších kostýmov i tanečných kreácií, nechýba, samozrejme, hudba od Bee Gees a celá tá diskotéková subkultúra, ktorá medzičasom trošičku zdrsnela.

Mulan II

Nie je tajomstvom, že myšací produkčný dom Disney zvykol k svojim úspešným animákom postupne nakrúcať pokračovania, ktoré namiesto do kín putovali rovno do video distribúcie. Takto sme videli napríklad ďalších dvoch Levích kráľov, ďalšie dve Krásky a zvery, niekoľko Aladdinov a pokračovať by sme mohli desiatkami ďalších „straight-to-video“ projektov. V súvislosti s blížiacou sa premiérou hraného remaku obľúbenej Mulan, sa však pozastavíme pri animovanom pokračovaní originálu.

Ten si, samozrejme, sequel zaslúžil, avšak o niečo lepší. V animáku Mulan II sa dráčik Mushu snaží prekaziť zásnuby generála Shanga s hlavnou hrdinkou, ktorá je navyše poslaná na misiu, aby priviedla tri vládcove dcéry do dohodnutého manželstva. Mladým princeznám sa ale ich manželské plány nepozdávajú, pretože si ženíchov nemohli vybrať samé a Mulan sa im rozhodne pomôcť.

Mulan II síce už nemá to čaro z prvého filmu, mladšie ročníky však svojho času dokázala uchvátiť a to sa môže stať prakticky aj pri súčasných generáciách. Opäť platí, že pokračovanie sa na svojho predchodcu nikdy poriadne nechytí.

Maska, jr. (Son of the Mask)

Po pokračovaní kultovej komiksovky Maska (The Mask) s Jimom Carreym volajú už viac než 20 rokov viacerí. Čo ale zrejme mnohí netušili, je fakt, že pokračovanie k tejto akčnej komédii, ktorá otvorila dvere Hollywoodu herečke Cameron Diaz, už vzniklo. Prečo teda o ňom nikto nevie?

Zrejme najlepšou odpoveďou na túto otázku bude, že to bol prepadák, na ktorý chce Hollywood zabudnúť. Maska junior patrí medzi najhoršie filmy nielen na ČSFD, ale aj na ostatných filmových portáloch a predstavovať ju veľmi netreba. Napokon nikto z kultovej jednotky sa v pokračovaní neobjavil.

Snímka sa odohráva 10 rokov po udalostiach originálu a tentokrát si masku na tvár nedá dospelý muž, ale malé dieťa. To, čo sa ešte oplatí pri tomto filme spomenúť, je fakt, že dávnejšie sa aj samotný hrdina prvého dielu Carrey vyjadril, že by za nakrútenie novej Masky bol. Viac sa dozviete v našom predchádzajúcom článku.

Tajomstvo minulého leta 3 (I’ll Always Know What You Did Last Summer)

Sú to najmä horory, o ktorých pokračovaniach sa častokrát nevie. Jedna z ikonických vyvražďovačiek z konca 90. rokov sa však v novom tisícročí dočkala aj tretieho dielu. Ten ale, rovnako ako mnoho vyššie spomenutých snímok, len parazitoval na dobrom mene prvých dvoch filmov.

Vznik prvého Tajomstva minulého leta (v anglicky hovoriacich krajinách bola snímka známa pod názvom I Know What You Did Last Summer) bol podmienený úspechom Cravenovho Vresktu (Scream). Napokon, za Tajomstvom stál aj rovnaký scenárista – Kevin Williamson. Čo však čert (ne)chcel, solídne slasherové béčko sa kvôli pomerne vysokým tržbám dočkalo pokračovania (s ešte „originálnejším“ anglickým názvom I Still Know What You Did Last Summer), ktoré už vykazovalo veľmi zlé známky, preto vznik trojky nikto nechápal a dodnes ani nepochopil. Posledný diel zničil odkaz (viac-menej) originálnej jednotky a prakticky s ňou ani nesúvisí, pretože nastúpil na prazvláštnu duchársku vlnu, čím sa vlastne sám odsúdil na neúspech a posmešky divákov.

Americké psycho 2 (American Psycho 2: All American Girl)

Komediálna krimi dráma s hororovými prvkami od režisérky Mary Harron začiatkom milénia rozpútala nemalú diskusiu. V hlavných úlohách jej filmu Americké psycho (American Psycho) sa predstavil herec Christian Bale ako mladý ambiciózny finančník, ktorý má všetko, na čo si len pomyslí. Žije na Manhattane, má snúbenicu, peňazí na rozdávanie a okrem toho všetkého aj zvláštny apetít vo vraždení. Americké psycho v roku 2000 vyvolalo rozporuplné reakcie, no svojich divákov si našlo. A zrejme aj to bolo dôvodom, prečo vzniklo pokračovanie, aj keď plánované pravdepodobne najskôr nebolo.

O dva roky neskôr, kedy už hlavný hrdina jednotky (pozor SPOILER) nie je medzi živými, jeho odkaz pretrváva ďalej v tele študentky Rachel – jedinej obeti, ktorá vražedné besnenie dokázala prežiť. Rachel (vo filme ju hrá krásna Mila Kunis, čo je vlastne aj jediné lákadlo celého sequelu) je obyčajná študentka. Príťažlivá, mladá, talentovaná, no má aj jednu vlastnosť, ktorou neoplýva hocikto – dokáže jednoducho a potajomky pripraviť o život každého, kto sa jej postaví do cesty pri plnení svojich cieľov.

Tento film je opäť pokračovaním, ktoré vzniknúť nemuselo a je znakom toho, že sa filmári snažili len naplniť svoje peňaženky, čím vlastne zničili to, čo nám ukázala jednotka.

Shock Treatment

Posledným sequelom, ktorý vám predstavíme, je pokračovanie kultového hororového muzikálu The Rocky Horror Picture Show, ktorý je jedným z mála filmov uvádzaným na kino plátne dodnes. Nehovoriac, samozrejme, o tom, že táto snímka sa stala akousi bibliou pre béčkové hororové komédie.

Každopádne, šesť rokov po svojom predchodcovi sa režisér rozhodol, že prinesie aj pokračovanie v podobe Shock Treatment. Pokus o zopakovanie úspechu sa však nedostavil a hodnotenia boli nižšie. a tak mohol Jim Sharman na ďalší status kultovej snímky zabudnúť.

Mnohí o Shock Treatment hovoria ako o veľmi voľnom pokračovaní, ktoré sa na jednotku skrátka nechytí, a to ani keby veľmi chcelo. Problémom bolo, že aj keď sa v ňom objavujú dve postavy z TRHPS, hrajú ich celkom iní herci, čím sa stráca čaro a skrátka to nefunguje. Shock Treatment je tak len veľmi slabým pokusom o zopakovanie niečoho, čo v prvom rade vlastne ani nemalo byť kultové, ale skôr paródiou na všetko naokolo.