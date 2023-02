Dokážete ju vypočítať? Jednoduchá matematická úloha zo základnej školy poriadne potrápila ľudí a stala sa virálnou

Matematické príklady či úlohy zo základnej školy dokážu dospelých neraz potrápiť, aj keď si to možno nepripustia. Na internete sa objavila zaujímavá hádanka, ktorá ľudí poriadne potrápila. Pritom ide o úlohu hodnú žiaka základnej školy. Dokážete ju vypočítať?

Nedávno sme vás informovali o jednoduchej matematickej hádanke, ktorá, nevedno prečo, mnohých vykoľajila. Presnejšie povedané, ľudia zostali zaskočení tým, že 550 ÷ 2 sa nerovná 225. Nejde ani zďaleka o jediný príklad z matematiky, ktorý sa na internete stal virálnym a ľuďom nedáva spávať. Teraz sa pozrime na matematickú úlohu, ktorú podľa všetkého nedokáže vypočítať každý dospelý.

Na Reddite či Twitteri sa objavila matematická úloha, ktorá ľudí poriadne zmiatla. Ide totiž o úlohu hodnú učiva piateho ročníka základnej školy, no dospelí majú čo robiť, aby ju dokázali vypočítať, uvádza New York Post.

Supposedly this question left social media users stumped. it’s not hard. On Monday student read thirty pages. On Tuesday 1/8 and 2/8s on wednesday. Thirty pages = 5/8s. 30/5 =6. 6*8 = 48. I stink at math and got this. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/9me4CxkNUI

