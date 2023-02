Ako, kedy a kde môžete pozorovať polárnu žiaru na Slovensku? Tieto rady zvýšia šancu, že ju túto noc uvidíte

Mnohí ľudia neváhajú za polárnou žiarou cestovať na Island či do Nórska, ktoré sú asi pre našincov najtypickejšími miestami, kam za ňou cestujú. Dobrou správou pre Slovákov a Čechov je, že sa v uplynulých hodinách objavila aj u nás. Ako sme vás informovali, očakáva sa, že túto nasledujúcu noc budú na jej sledovanie ešte priaznivejšie podmienky. Chceli by ste pozorovať polárnu žiaru, avšak neviete ako? Tu je niekoľko tipov.

Výskyt polárnej žiary na Slovensku je vzácny a pre ľudí o to atraktívnejší. „V noci na dnešok zaznamenali niektoré webkamery slabú polárnu žiaru nad českým aj slovenským severným obzorom, predovšetkým okolo 22:30 SEČ a s druhou vlnou okolo polnoci. Polárna žiara vznikla v dôsledku geomagnetickej búrky, ktorú spôsobila erupcia triedy M 3.7 na Slnku,“ vysvetlil český astronóm a fotograf Petr Horálek.

Ďalšia polárna žiara viditeľná aj zo Slovenska

Dodal, že vzhľadom na to, že po približne 23 hodinách od prvej erupcie sa v aktívnej oblasti uvoľnila druhá, ešte silnejšia erupcia, vedci z NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) predpovedajú ešte silnejšiu geomagnetickú búrku počas nasledujúcej noci.

Geomagnetická búrka môže spôsobiť ďalšiu polárnu žiaru viditeľnú aj zo Slovenska a Česka.

Najpriaznivejšie podmienky hneď po západe slnka

Portál iMeteo rovnako priblížil, že geomagnetická búrka okrem výpadkov satelitného signálu opäť prinesie polárnu žiaru, ktorá môže byť viditeľná aj zo Slovenska. Polárnu žiaru bude možné pozorovať už túto noc z pondelka na utorok, a to od západu slnka až do 3:00 hodiny. Najpriaznivejšie podmienky pre pozorovanie polárnej žiary by mali byť dnes hneď po západe Slnka.

„Pozorovaniu však môže brániť oblačnosť, ktorá by sa ale mala zmenšiť medzi 19:00 až 23:00 v južnej polovici Slovenska a v severnej polovici nášho územia by sa mala oblačnosť zmenšiť medzi 23:00 až 06:00. Ak teda vyčkáte, tak nasledujúcu noc môžete zachytiť úchvatnú polárnu žiaru aj zo Slovenska,“ avizuje portál o počasí.

Ako na pozorovanie polárnej žiary?

Horálek pridal aj niekoľko tipov pre záujemcov o pozorovanie polárnej žiary. Odporúča sledovať takzvané aurorálne monitory. Vyskúšať môžete napríklad online SolarHam alebo SpaceWeatherLive. Existujú aj alternatívy mobilných aplikácií, ako napríklad Aurora Alerts, ktorú si jednoducho stiahnete do mobilu a ukáže vám, aká je pravdepodobnosť výskytu polárnej žiary na mieste, kde by ste ju chceli vidieť. Musíte však vedieť, ako tieto údaje čítať.

Horálek vysvetlil, že dôležité sú údaje „Bz“, teda kolmá zložka magnetického poľa oblaku zo Slnka, ktorej ak hodnota klesne pod -15nT, častice lepšie vstupujú do zemskej atmosféry a spôsobujú žiaru viditeľnú aj od nás. Navyše, ak je hodnota takzvaného Kp indexu vyššia ako 7, šance viditeľnosti slabých žiar u nás sú celkom vysoké.

Český astronóm však podotkol aj to, že predpoveď polárnej žiary je veľmi náročná a jej viditeľnosť sa nedá garantovať. Dodal, že vzhľadom k situácii, šance nasledujúcu noc existujú.

Vyhnite sa osvetleným mestám

Ideálnymi miestami na pozorovanie polárnej žiary sú tie, ktoré nie sú zasiahnuté svetelným znečistením. „Žiaru je nutné pozorovať nad dokonale odkrytým severným obzorom a ďaleko od miest,“ spomenul Horálek.

Na Slovensku sa navyše nachádzajú až tri takzvané parky tmavej oblohy, teda najtmavšie miesta, ktoré prajú pozorovaniu nočnej oblohy. Ide o park tmavej oblohy Poloniny, Beskydskú oblasť tmavej oblohy a Park tmavej oblohy Veľká Fatra. Takže, ak ich máte na skok, môžete sem skúsiť zabehnúť a vyskúšať spozorovať polárnu žiaru.

Ak to však máte do týchto lokalít ďaleko, potom zvoľte vo svojom okolí čo najtmavšie miesto, ktoré je dostatočne vzdialené od veľkých miest a hlavných komunikácií, ktoré sú zdrojom svetelného smogu. Informáciu, ktoré miesto vo vašom okolí je to najvhodnejšie, vám poskytne hneď niekoľko internetových stránok, akou je napríklad LightPollutionMap.