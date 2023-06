Diváci sa pri nej cítia trápne, postave to zničí charakter: Toto je najhoršia scéna z Harryho Pottera

Filmová séria z čarodejníckeho sveta priniesla pôvodne 8 filmov, ktoré uchvátili niekoľko generácií. Aj hit ako Harry Potter má však menej obľúbené či nepochopené scény, ktoré kritici radi rozoberajú. V tomto prípade obstála najhoršie scéna zo šiesteho filmu, ktorým bol Harry Potter a Polovičný princ.

Šiesty film zo série o Harrym Potterovi (Harry Potter and the Half-Blood Prince) sa niesol v temnejšom duchu, keďže Lord Voldemort (Ralph Fiennes) sa opäť dostával k veľkej moci, čo pocítili nielen čarodejníci, ale aj ľudia v muklovskom svete. Kým sa však dej presunie k udalostiam ako smrť Albusa Dumbledorea (Michael Gambon) či odhalenie, že práve Severus Snape je polovičný princ, sa v tejto snímke stane aj scéna, ktorá je podľa Collideru najhoršou vo filmovom spracovaní knižného hitu od J.K. Rowling.

Najhoršie obstála postava Ginny Weasly (Bonnie Wright), ktorá je sestrou Rona (Rupert Grint) či dvojičiek Freda a Georgea (James a Oliver Phelphs). Zároveň je však presne od 6. pokračovania filmu aj priateľkou Harryho Pottera (Daniel Radcliffe). A práve ich zbližovanie vyhodnotili kritici ako najhoršiu, najzbytočnejšiu a najtrápnejšiu scénu všetkých potterovských filmov.

Ide o zbytočnú scénu

Ide o scénu z Vianoc, ktoré Harry trávi v dome Weaslyovcov. Krátko predtým, než na nich zaútočia smrťožrúti, sa naskytne chvíľa, kedy sa Harry a Ginny stretnú na schodoch. Ginny si kľakne a zaviaže Harrymu šnúrku na topánke, pričom o pár sekúnd na to už stoja pár centimetrov od seba a všetko nasvedčuje tomu, že sa pobozkajú.

Moment však, našťastie podľa kritikov, prerušia smrťožrúti. Collider píše o tejto scéne ako o zbytočnej a prázdnej. Zaberá čas z filmu, vôbec nič nevyrieši, keďže Harry a Ginny majú k sebe bližšie už nejaký ten čas a táto scéna ich o nič viac nezblížila. Scéna je tiež bezdôvodná, nezapadá do konceptu, počas nej je trápne ticho a postavu Ginny to zbytočne stavia do nepríjemnej pozície.