Niečo také v Zámene manželiek ešte nebolo: Diváci ostali v šoku, len 10-ročné dievča nachytali fajčiť

V Zámene manželiek, alebo ak chcete vo Výměně manželek, už bolo viacero bizarných situácií, na ktoré sa diváci pozerali s otvorenými ústami. Napríklad sme vás informovali o mamičke, ktorá pred deťmi zamykala chladničku pomocou kladky alebo o žene, ktorá si po výmene nechala vytetovať svojho partnera na ruku. Teraz však nastal ešte väčší extrém.

Článok pokračuje pod videom ↓

Hoci nové slovenské epizódy diváci tak skoro neuvidia, krátia si čas sledovaním českej verzie Zámeny manželiek. Mnohokrát sa pritom stane, že na obrazovkách TV Novy vidia niečo, čo by im ani len vo sne nenapadlo. Naposledy sa na desať dní vymenili mamičky Lenka a Věra a diváci z ich výmeny ostali v šoku. Nie však vďaka tomu, že sa náhle ocitli na farme.

Má len 10 rokov a už fajčí

Lenka počas výmeny zažila niečo nečakané. Škola si zavolala rodičov, keďže nachytali 10-ročnú Rozárku fajčiť. „Mne by to pri maminke neprešlo,“ reagovala šokovaná náhradná mamička. Nebola pritom jediná, koho toto zistenie šokovalo. Diváci sa o svoje pocity z tejto epizódy podelili na sociálnej sieti.

„To desaťročné dievča, to bola sila,“ stálo v jednom z komentárov. „Tá je zrelá na polepšovňu už v desiatich rokoch,“ konštatuje ďalšia komentujúca. V mnohých komentároch sa objavovali nápady, ako by iné matky či otcovia riešili túto situáciu, ak by šlo o ich dieťa. Väčšina sa zhodla na násilnej výchove. Písali komentáre ako „Jedna výchovná ešte nikoho nezabila a táto by potrebovala nielen jednu.“ alebo „Rozárka by dostala na pysk.“ alebo „Tak tá by dostala takú facku cez celú hubu…“

Okrem toho, že fajčí, divákom sa tiež nepozdávalo, aké má nechty. „Presne tak, a tie nalepovacie nechty. Masaker,“ píše diváčka, súhlasiac tiež s komentármi o fajčení. „Čo tie nechty v 10 rokoch…“ všimla si ďalšia, ktorá len márne hľadá slová. „Čo nechty, ale slovník a cigarety,“ reaguje iná na tieto komentáre.

V komentároch sa tiež objavoval často názor, že to, ako sa Rozárka správa, je obraz rodičov. „Nevychovaná. Je vidieť, že voľná výchova je proste zlá,“ konštatuje diváčka. „Toto nemá nič spoločné s voľnou výchovou. Chyba nie je v dieťati, ale v dospelom,“ reaguje na jej slová druhá.

„Slečna má evidentne problémy s autoritou, avšak, deti sú zrkadlom rodičov. Hlavná časť viny je na dospelých, na tom, aký dávajú vzor a ako dokážu nastaviť hranice a trvať na ich dodržiavaní,“ odkazuje tretia.

Ďalšia sa pridáva: „Všetci tu píšete, že je to výtržníčka a zaslúžila by si cez pysk a neviem čo. Myslím ale, že v prvom rade by mali cez pysk dostať jej rodičia. Deti sú odrazom práve svojich rodičov. Mne je jej skôr ľúto.“