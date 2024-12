Diváci možno nebudú musieť čakať na novú sériu Farmy dlho. Špekuluje sa o verzii, akú ešte nevideli

Nie je to tak dávno, odkedy diváci s napätím čakali na zostavu finálovej trojice. Čakali, či sa vo finále objavia ich favoriti, a zároveň dúfali, že sa doň neprebojuje nik, kto v skutočnosti na Farme nepracoval a robil tam len šou. Nakoniec boli s výsledkami viac-menej spokojní, keďže výhru priali Hoku aj Peťovi.

Ak ste pozorne sledovali posledné epizódy 16. série Farmy, viete, že kasting na novú sériu televízia avizovala už na konci týchto epizód. Nad ďalšou sériou navyše uvažoval už aj hospodár Martin, ktorý je zároveň jedným zo scenáristov šou, ako zverejnila TV Markíza. Portál Odzadu preto predpokladá, že by diváci mohli dostať novú sériu skôr než o rok, ako je to zvykom.

Dočkajú sa diváci zimnej edície?

„Úžasná, nádherná, zasa prekonala predchádzajúce série a nastavila latku ešte vyššie,“ povedal hospodár Martin o 16. sérii a následne začal nahlas uvažovať o jej pokračovaní. „Neveril by si, ako mi to už teraz vŕta hlavou. Už teraz brúzdam po internete krížom-krážom, čo by sme mohli na Farmu ešte priniesť, čo sme tam ešte nemali. Určite niečo vymyslíme,“ vyjadril sa k potenciálnej 17. sérii.

Na novú sériu už pritom prebieha kasting, ktorý nájdete na oficiálnej stránke Markízy. Zároveň ho avizoval aj Marek Fašiang počas živého prenosu finále. Je to teda trojitá výzva, počítajúc aj slová: „Myslíš si, že to zvládneš lepšie? Prihlás sa do Farmy 17,“ počas posledných epizód tejto šou.

Zdá sa tak, že by skorší kasting mohol znamenať aj skoršie natáčanie a následné odvysielanie novej série. Ako informuje portál Odzadu, o zimnej verzii Farmy sa pritom špekulovalo už v roku 2022, keď vyhral Filip „FiFqo“ Jánoš. V tom čase šou dosiahla rekordnú sledovanosť, čím tvorcom ukázala, že by mohlo mať potenciál vysielať ju aj dvakrát do roka.