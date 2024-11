Dobrá správa pre divákov Dunaja, k vašim službám: Konečne sa dočkali návratu postavy, ktorá im v seriáli najviac chýbala

V seriáli sa od jeho začiatku predstavilo množstvo postáv. Niektoré si diváci hneď obľúbili, na iné si museli zvykať. Napríklad, v poslednej sérii zmenili názor na Waltera Klausa po tom, čo videli, ako sa správa k bratovi. Jedno je však isté pri oboch typoch postáv, diváci sa s nimi neradi lúčia.

Článok pokračuje pod videom ↓

Diváci Dunaja, k vašim službám majú v seriáli svojich favoritov. Patria k nim napríklad Lena, Vilma či Rudolf. Najnovšie si tiež veľmi obľúbili Wolfieho a s radosťou sledujú, ako sa pred očami mení Helga, ktorá sa s ním stále viac zbližuje a začína ho považovať za plnohodnotnú súčasť rodiny. Napriek tomu, že tak majú viacero dôvodov na radosť, jedna postava im predsa len v Dunaji, k vašim službám už dlhšie chýbala.

Konečne sa vrátila

V Dunaji, k vašim službám je množstvo postáv, a tak nie je možné, aby sa všetky objavili naraz. Tvorcovia ich jednoducho vytiahnu vtedy, keď ich potrebujú a keď sú relevantné pre zápletku. Preto sa dlho neobjavila v seriáli postava doktorky Šarloty Majerovej a divákom začala chýbať, ako priznali v príspevku.

Navyše sa objavil aj názor, že v seriáli už nie je potrebná, a tak sa pravdepodobne nevráti. „Šarlota je skvelá postava, no nemá už konkrétne ona ten dej veľmi kam posunúť, možno ak by sa vrátil Leopold… ale v podstate je jej asi toľko, koľko má byť,“ skonštatovala diváčka. Iní diváci si však myslia, že by mohla napríklad pomáhať Vilme v odboji.

Ako sa ukázalo, už čoskoro sa dozvieme, kam povedú ďalšie Šarlotine kroky, keďže sa konečne vráti do seriálu. Navyše ako zobrazuje ukážka k ďalšej časti, ešte o nej diváci budú počuť. A ako to vyzerá, možno to bude práve ona, kto konečne zastaví Holubcove tajné plány.