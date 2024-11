Pavlína Pořízková si zaspomínala na začiatky jej kariéry. Otvorene prehovorila o nahote v modelingu, jej slová vás prekvapia

Ak sledujete túto modelku na sociálnych sieťach, viete, že s nahotou nemá problém. Vidí v nej niečo estetické, a to sa prenáša aj do jej fotografií. Len málokto však vie, ako skoro sa prvýkrát odhalila pred kamerami.

Ako informuje portál People, 59-ročná supermodelka Pavlína Pořízková sa na začiatku kariéry cítila „objektivizovaná“, ako priznala v novom dokumentárnom filme Beyond the Gaze: Jule Campbell’s Swimsuit Issue. „Nemala som možnosť vyjadriť sa k tomu, ako ma zobrazovali,“ vysvetlila. Pocit slobody nadobudla až počas fotenia svojich prvých fotografií pre magazín Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Prvýkrát hore bez

Dokument, ktorý mal premiéru 17. novembra na filmovom festivale DOC NYC, podrobne opisuje prácu Campbellovej pre toto vydanie a to, ako zosnulá redaktorka, ktorá zomrela v roku 2022, pomohla rozvíjať kariéru niekoľkých mladých modeliek vrátane Cheryl Tiegs, Tyry Banks, Christie Brinkley, Elle Macpherson a Pořízkovej.

Vďaka tomuto filmu mala modelka českého pôvodu možnosť zaspomínať si na svoje začiatky v oblasti modelingu. Treba sa pritom zmieniť, že sa napríklad objavila v spomínanom magazíne, kde ako 17-ročná pózovala na jamajskej pláži hore bez. V rokoch 1984 a 1985 zdobila ich obálky.

Na fotografii hore bez si zviazala vlasy vrchným dielom bikín a potom si rafinovane zakryla prsia rukami. „Bol to môj nápad zviazať si vlasy podprsenkou, pretože som vždy behala hore bez. A potom Jule povedala: ‚Hej, čo keby sme to nafotili?“ spomína Pořízková a dodala: „To je to dievča, ktorým som vtedy bola.“

