Do svojej postavy sa vžila naplno: Jenna Ortega prezradila, ako viackrát zmenila scenár vo Wednesday

Seriál Wednesday sa ihneď po vydaní stal obrovským hitom, ktorého najjasnejšou tvár bola hlavná postava, vlastným menom Jenna Ortega. Tá v nedávnom rozhovore prezradila, že úspechu seriálu mohlo napomôcť aj to, ako sa do role vžila a kedy dokonca menila scenár podľa seba.

Od novembra 2022 má svet seriálov nový hit, ktorý pohltil fanúšikov už pár dní po oficiálnom vydaní. Život Wednesday, večne ikonicky mrzutej dcéry rodiny Addamsovcov, stvárnila herečka Jenna Ortega, ktorá je teda za ostatný čas stredobodom mediálnej pozornosti.

Najnovšie sa v epizóde podcastu Armchair Expert with Dax Shepard vyjadrila na tému scenárov v seriáli a potvrdila, že niekedy sa rozhodla jednotlivé vety proste zmeniť podľa seba. Ako dôvod zmien uvádzala, že musí veľmi opatrne chrániť postavu Wednesday, pri ktorej je každé slovo veľmi náchylné na jej špecifický charakter, čo nie vždy sedelo s predlohou scenáristov.

Niekedy sa musela pohádať so scenáristami

Potvrdila, že neraz došlo k hádke medzi ňou a scenáristami, pretože si myslela, že vie vyhodnotiť situáciu danej scény lepšie, podľa vlastných pocitov.

„Jej prítomnosť v milostnom trojuholníku nedávala zmysel. O šatách, ktoré si mala obliecť na školský tanec, bola v scenári veta: Ach môj bože, milujem ich! Nemôžem uveriť, že som to povedala. Doslova sa nenávidím,“ ale musela som to zmeniť na: „Nie, nie je tam žiadna šanca,“ Boli chvíle, keď som sa na nakrúcaní dokonca stala neprofesionálnou v tom zmysle, že som začala meniť text priamo počas nankrúcania,“ cituje jej vyjadrenie portál Screenrant.

Tieto ťahy sa jej však nie vždy vyplatili. Niekedy sa po zmene textu zastavila celá scéna, keďže štáb si mal myslieť, že mladá herečka sa pomýlila, no práve naopak, musela ísť k scenáristom a vysvetliť im, že takto by to mohlo byť lepšie. Ako hovorila, musela postavu Wednesday chrániť, aby sa držala v nastavenej forme.