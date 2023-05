Do Európy mieri tlaková níž Andreas: Hrozia povodne, na niektorých miestach môže napadnúť aj pol metra snehu

Európu, vrátane nášho územia, čaká v nadchádzajúcich dňoch výrazné zhoršenie počasia. Postará sa o to komplex tlakových níží, ktoré prinesú do Európy mimoriadne daždivé počasie. Čaká sa výdatný dážď a vplyvom ochladenia čaká Alpy dokonca aj sneženie, informuje portál iMeteo.

Počasie sa západne od Slovenska už začína zhoršovať a naše územie čaká zhoršenie počasia v piatok. Od nedele bude panovať ešte upršanejšie a postupne aj búrlivejšie počasie.

Výdatný lejak prinesie najskôr níž Andreas

Od dnes začína počasie v širokej oblasti Álp od Stredozemného mora až po severné Nemecko ovplyvňovať výrazná tlaková níž, ktorá dostala meno Andreas. Táto tlaková níž prinesie zhoršenie počasia v štátoch ako Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Rakúsko, celý Balkán a juhozápadné Česko, Maďarsko a postupne aj Slovensko.

Andreas by mal počasie ovplyvňovať do nedele a najviac zrážok by mal priniesť do oblasti severného Jadranu a jeho okolia, teda do Benátska, Slovinska a Chorvátska. Tu by do nedele mohlo spadnúť lokálne viac ako 100 mm zrážok, čo vyvolá povodne. V iných oblastiach spadne od 20 do 60 mm.

Slovensko čaká ešte vo štvrtok pomerne príjemné počasie, no popoludní sa už od juhozápadu začne zväčšovať oblačnosť. Zrážky súvisiace s touto tlakovou nížou dorazia nad naše územie v noci na piatok. Piatok bude upršaný na celom západnom Slovensku a v rovnakom duchu sa bude niesť aj sobota, s tým, že zrážky sa už objavia aj na strednom Slovensku.

Na našom území tak v súvislosti s tlakovou nížou Andreas spadne v západnej časti Slovenska od 5 do 15 mm.

Výraznejšie zrážky prídu v nedeľu

Po tlakovej níži Andreas príde v nedeľu do rovnakej oblasti ďalšia tlaková níž s ďalšou vlnou dažďa. Rozdiel však bude v tom, že táto tlaková níž už pôjde o čosi východnejšie, a tak zrážkové pole zasiahne v plnej miere aj Slovensko.

Od nedele nás čakajú pomerne výdatné zrážky, ktoré prinesú desiatky milimetrov. Najviac zrážok na našom území sa očakáva na juhu a západe, kde naprší od 30 do 65 mm. Upršanejší však bude nadchádzajúci týždeň západne od nás, kde naprší až do 200 mm zrážok.

Dážď poteší Talianov

Intenzívna vlna zrážok poteší predovšetkým sever Talianska, no len čiastočne. Severné Taliansko, predovšetkým Pádska nížina, bojuje niekoľko mesiacov s extrémnym suchom. Rieky vyschli a vysychajú aj vodné nádrže. Nadchádzajúca vlna dažďa tak prinesie vytúženú vlahu a očakáva sa, že sa doplnia vodné zásoby v jazerách a vo vodných nádržiach.

Zrážky však budú také výrazné, že v niektorých oblastiach môžu po suchu vyvolať aj povodne. Na severe Talianska suché korytá riek nasýti také množstvo vody, ktoré môže vyvolať povodne a zosuvy pôdy, keďže nadchádzajúci týždeň môže spadnúť až vyše 200 mm zrážok.

V Alpách napadne aj 50 cm snehu

Okrem toho, že jednotlivé tlakové níže budú zabezpečovať prísun veľmi vlhkého vzduchu, súčasne sa očakáva ochladenie, v dôsledku ktorého poklesne hranica sneženia lokálne aj na 1 500 metrov. Nový sneh môže napadnúť vo viacerých alpských regiónoch, napadnúť môže niekoľko desiatok centimetrov snehu.

Najviac snehu napadne na rakúsko-talianskom pohraničí. Numerické modely očakávajú, že v niektorých oblastiach Rakúska by mohlo napadnúť aj viac ako meter nového snehu.

Nadchádzajúce dni tak našu oblasť potrápia zrážky, ktoré môžu byť aj výdatnejšie, no napriek tomu by problémy na Slovensku spôsobiť nemali. Iné to však bude západne od Slovenska, kde môže byť počasie veľmi nebezpečné.