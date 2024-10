Do dôchodku môžete odísť ešte tento rok a ani ste o tom nevedeli. Kalkulačka vám prezradí, či patríte k tejto skupine ľudí

Dôchodkový vek v roku 2024 stále určuje prehľadná tabuľka. Tá zohľadňuje vek, pohlavie, ale tiež počet vychovaných detí. Jej platnosť sa zatiaľ týka len starších ročníkov, no bude platiť ešte niekoľko rokov.

Prehľadná tabuľka od Sociálnej poisťovne zobrazuje dôchodkový vek pre ľudí narodených od rokov 1943 a menej až po ročník 1966. Osobitnú tabuľku pritom majú ženy a muži s tým, že v oboch prípadoch je zobrazovaný aj vek na základe vychovaných detí. Napríklad, dôchodkový vek v tomto roku pri bezdetných ženách a mužoch dosahuje úroveň 63 rokov a dva mesiace.

Kto môže tento rok odísť do penzie

Tento rok môžu odísť do penzie ľudia, ktorí dosiahli dôchodkový vek – 63 rokov a dva mesiace. Je tu však aj skupina ľudí, ktorým sa dôchodkový vek krátil o počet vychovaných detí a môžu tak do dôchodku odísť skôr. To, či máte nárok na odchod do dôchodku, si jednoducho vypočítate vďaka tejto šikovnej kalkulačke.

Zdroj: Peniaze.sk – Výpočet dôchodkového veku

Netreba pritom zabúdať aj na možnosť odchodu do predčasného dôchodku. Do toho môžete podľa informácií Sociálnej poisťovne odísť v prípade, že vám, okrem iného, do dovŕšenia dôchodkového veku chýbajú najviac dva roky. Aj to si viete jednoducho vypočítať, keď vám kalkulačka ponúkne dátum vášho možného odchodu do dôchodku.