Do Chorvátska sa dostanete rýchlejšie a pohodlnejšie: Ryanair začne lietať z Košíc do Zadaru a to až dvakrát týždenne

Letisko Košice spolu so spoločnosťou Ryanair si pre cestovateľov z východného Slovenska pripravilo špeciálny mikulášsky darček. Počas letného letového poriadku 2024 bude írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair lietať z východoslovenskej metropoly do chorvátskeho Zadaru dvakrát týždenne.

90-minútový let

Lietať sa bude vždy v stredu a v nedeľu lietadlom Boeing 737-800 s kapacitou 189 sedadiel, pričom let bude trvať približne 90 minút. Prvý let je plánovaný na Veľkonočnú nedeľu, 31. marca 2024 popoludní. Let bude trvať približne 90 minút.

Alicja Wójcik-Golebiowska, zástupkyňa spoločnosti Ryanair pre strednú a východnú Európu a Pobaltie: „S veľkým nadšením ohlasujeme novú linku v našom letnom letovom poriadku pre rok 2024, a to spojenie Košíc so Zadarom. Vďaka linke do tejto prekrásnej chorvátskej destinácie budú mať obyvatelia Košíc a celej priľahlej spádovej oblasti ešte väčšiu paletu možností pre svoje jarné výlety a letné dovolenky. Pozývam všetkých cestujúcich, aby si kupovali letenky na ryanair.com.“

Výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak: „Tohtoročný Mikuláš je k všetkým cestovateľom z východného Slovenska veľmi štedrý. Máme veľkú radosť z toho, že budúci rok Ryanair spojí leteckou linkou Košice so Zadarom. Chorvátsko dlhodobo patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov a som presvedčený o tom, že množstvo dovolenkárov túto novinku uprednostní pred zdĺhavým a únavným cestovaním autom.“