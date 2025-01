Diváci Squid Game si všimli brutálnu chybu, ktorá vám ušla: Podľa niektorých ide o kľúčový zvrat, ktorý vám vyrazí dych

Ak ste fanúšikmi seriálového hitu Squid Game, pravdepodobne ste dlhoočakávanú druhú sériu už dávno zhltli. Ste si ale istí tým, že ste ju sledovali dostatočne pozorne? Mimoriadne všímaví diváci prišli s teóriou, pri ktorej nie je jasné, či je len chybou, alebo chytrým zámerom tvorcov a čaká nás poriadny zvrat.

Stalo sa presne to, čo sa aj dalo očakávať a pokračovanie kórejského seriálového hitu totálne ovládlo Netflix. Seriál mal premiéru hneď po Vianociach, no stále sa nachádza na prvých priečkach sledovanosti v krajinách po celom svete, ukazujú dáta FlixPatrolu. Konkrétne u nás sa stále drží na prvom mieste a my sa vôbec nečudujeme.

Druhá séria Squid Game si udržala svoju vysokú úroveň a aj keď sa nejaká tá kritika objavila, hodnotenia naznačujú, že diváci sú spokojní. Na ČSFD jej svieti 74 %, čo je o niečo menej, než pri prvej, no stále je to vysoké číslo.

Na Reddite sa objavila teória, ktorá vám poriadne zamotá hlavu. Týka sa hráča číslo 388, menom Kang Dae. Väčšina z nás si ho pamätá ako sympatického dlhovlasého mladíka so zopnutými vlasmi a neraz širokým úsmevom. Podľa nej nie je len tak nejakým obyčajným súťažiacim vražedných hier.

Autor vlákna svoju teóriu obšírne vysvetlil. Hovorí, že pri prvom hlasovaní v tretej epizóde o tom, či chcú súťažiaci pokračovať v hre ďalej, hráč 388 vyzeral inak. Argumentuje tým, že po hráčovi číslo 390 bol vyzvaný hráč 388, no keď sa na scénu pozrieme spätne, spomína, že muž, ktorý vykročí, nie je mladík, ktorého neskôr ako 388 poznáme.

Táto teória sa objavila aj na sociálnej sieti X. „Ako sa hráč 388 magicky zmení zo stredne starého muža s krátkymi vlasmi na mladého svalnatého chlapíka s polodlhými vlasmi s menom za jediný deň?“ opýtal sa užívateľ vo svojom poste, v ktorom zdieľal záber na scénu, v ktorej 388 vyzeral na začiatku nejako inak.

Podľa niektorých komentujúcich však ide iba o chybu tvorcov, ktorá sa pri takomto veľkom projekte jednoducho môže prihodiť.

During the #SquidGame2 ❌ ⭕️ voting, a potbellied man steps forward as player 388. His scene is abruptly cut to Gihun & Jungbae.

How’s player 388 magically turn from a short-haired, middle-aged-looking man into a semi long-haired, macho young guy named Daeho in just one day? pic.twitter.com/G01GbjyztV

— Kach (@kacharon) January 2, 2025