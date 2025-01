Fanúšikovia Squid Game si všimli, čo nemali vidieť: Netflix urobil jednu obrovskú chybu a ľudí šokoval

Keď sa na platformu dovalila prvá séria kórejského seriálu Squid Game, v ktorom 456 hráčov vo finančnej tiesni bojuje v detských hrách o holý život, vznikla hotová masová mánia. Z publika sa valili pozitívne hodnotenia, každý skúšal upiecť cukrovinku dalgona. Na Halloween sa vyrábali masky s geometrickými tvarmi a robili sa tematické večierky.

Niektorí tvorcovia obsahu, akými je youtuber MrBeast, začali vytvárať videá, v ktorých míňali ohromné peniaze, aby okopírovali naratív hier (samozrejme, bez ujmy na ľudských životoch). Po Džun-ho Pongovom Parazitovi išlo o najväčší mediálny úspech, aký Južná Kórea vo svete za posledné roky zažila.

Príchod druhej série na konci decembra 2024 vyvolal vo fanúšikoch zmiešané reakcie. Mnohí však už teraz túžia po príchode tretej, poslednej série, aby mohli temný a strhujúci príbeh kórejských hráčov nadobro uzavrieť.

Keď sa producent Dong-hyeok Hwang prvýkrát pustil do písania úspešného seriálu, plánoval príbeh rozviesť na osem až deväť epizód. V rozhovore pre portál Variety povedal, že po dopísaní si uvedomil, že jeho scenár pokryje viac než 10 epizód – a teda, „príliš veľa“ epizód na jedinú sériu.

Hwang opísal, že počas tvorby bol pod šialeným tlakom. Dokonca mal prísť v dôsledku stresu hneď o niekoľko zubov. Pre portál BBC povedal, že pre stres, ktorý cítil kvôli natáčaniu jedného z najúspešnejších seriálov na platforme Netflix, „si bude musieť pravdepodobne čoskoro nechať vytrhnúť niekoľko ďalších“.

Napriek ochote režiséra poskytovať rôzne rozhovory si však dal vždy dobrý pozor na to, aby neprezradil nič o dátume vydania či iných spojleroch.

Podľa Comics Basics však ktosi v kórejskom Netflixe urobil jednu obrovskú chybu. Na sociálnej sieti YouTube sa malo údajne objaviť video, v ktorom platforma, podľa všetkého omylom, zverejnila dátum vydania poslednej série.

Netflix accidentally reveals that the final season of ‘SQUID GAME’ releases on June 27. pic.twitter.com/3gswYQpoqf

— The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) January 1, 2025