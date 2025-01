Druhá séria The Last of Us vás totálne zlomí, ľudia hovoria o emočnej horskej dráhe. Vieme, kedy vás pripúta k obrazovkám

Medzi najočakávanejšie seriálové pokračovania roka nepochybne patrí druhá séria The Last of Us. Jej premiéra sa nezadržateľne blíži a tvorcovia nás pred jej vydaním potešili novým trailerom. A už poznáme aj dátum, kedy nás pripúta k obrazovkám.

Pred niekoľkými hodinami zverejnila služba Max trailer, ktorý čo-to ukazuje z mimoriadne očakávaného pokračovania. Ak poznáte hernú predlohu, asi približne viete, čo prinesie. Ak nie, nemusíte sa obávať, my vám to neprezradíme.

Pripravte sa však na to, že to môže byť poriadne intenzívna jazda, ktorá vás dostane do kolien.

Ak hernú predlohu nepoznáte, budete šokovaní

Fanúšikovia seriálu sú už poriadne nedočkaví. „Som taký nadšený z emočnej horskej dráhy, ktorá nás túto sériu čaká,“ podotkol jeden z nich, ktorý podľa všetkého tuší, čo mu tvorcovia naservírujú.

„Neviem sa dočkať 2. sezóny. A ani toho, ako ľudia, ktorí hru nehrali, budú na určité udalosti reagovať,“ podotkol niekto ďalší. Takže ak patríte do tejto skupiny divákov, verte, že sa máte na čo tešiť a odporúčame vám zisťovať si dopredu z deja čo najmenej.

Max avizuje, že premiéru druhej série uvidíme už v apríli.