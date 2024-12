Diváci prehovorili: Najprv ju nemali radi, teraz však patrí k najobľúbenejším postavám v Dunaji, k vašim službám, o koho ide?

Postavy v seriáloch sa menia, vyvíjajú a odhaľujú svoje odlišné stránky. Inak tomu nie je ani v Dunaji, k vašim službám. Azda najviac to vidieť na postavách Waltera Klausa a jeho manželky Helgy, ktorým život zmenil Wolfie. Oni dvaja však nie sú tí, na ktorých diváci kompletne zmenili názor.

Nedávno sme vás informovali o tom, že sa do seriálu vrátila jedna z najobľúbenejších postáv. Doktorka Šarlota sa totiž už veľa epizód neukázala na televíznych obrazovkách a mnohí si tak začali myslieť, že s jej postavou tvorcovia už nemajú ďalšie plány. Nakoniec sa však mýlili a ona sa vrátila. Potom však divákov čakali obavy o odchod inej obľúbenej postavy.

Takmer zo seriálu odišla

Postavy predavačiek z obchodného domu Dunaj mali ľudia, až na pár výnimiek, od začiatku radi. Či to bola v minulosti Klára, alebo v súčasnosti Eva s Alenkou, vždy im diváci priali len to najlepšie. Keď však do obchodného domu pribudla brigádnička Marína, až takí nadšení neboli.

Reakcie na postavu Maríny neboli od začiatku priaznivé, o čom svedčili komentáre ako „Ako nehnevajte sa, ale mne lezie na nervy už od začiatku.“ alebo „Je to hlúpa dedinská hus.“ alebo „Vôbec sa mi nepáči tá Marína. Kde ju splašili. Obyčajná sedliačka.“ alebo dokonca „Zbytočná postava.“

Vyzerá to však tak, že sympatie divákov sa zmenili a ukázalo sa to v momente, keď sa s postavou Maríny takmer rozlúčili. Alenka totiž trvala na tom, že sa musí vrátiť späť do Lučenca. „Bratislava nie je nič pre teba, takže sa rovno zbaľ a zajtra odchádzaš,“ povedala jej. „Kam?“ spýtala sa Marína. „Domov. Volala som rodičom,“ odpovedala jej sestra.

Vyzeralo to tak, že Marína v seriáli končí a diváci sa pomaly s jej postavou lúčili. Potom sa však stalo niečo nečakané – Alenka síce Marínu odprevadila k vlaku, no v momente, ako sa otočila, Marína z neho vystúpila. „Som šťastná, že Marína nevypadne z Dunaja. Na 99 % som čakala, že zdúchne z toho vlaku. Povaha nepustí. Je to super postavička,“ neskrývala diváčka nadšenie z tohto prekvapivého zvratu a nebola jediná.

„Presne tak. Dalo sa čakať, že Marína zostane, aj by chýbala. Ona hýbe dejom, je spontánna, prostoreká, živá osobnosť,“ súhlasí druhá. Ako sa ukázalo, diváci si jej postavu v uplynulých mesiacoch mimoriadne obľúbili a hoci ju na začiatku nemali radi, teraz patrí k ich obľúbencom.

Fanúšikovia navyše predvídajú, ako bude príbeh jej postavy pokračovať. Mnohí si totiž myslia, ako vyplýva z ich komentárov, že Marína zbalí Jula a bude ním manipulovať podobne, ako to Lena robila s Horstom, aby pravda konečne vyplávala na povrch. „Podľa mňa sa pokúsi dostať Jula,“ napísala diváčka a ďalšia vysvetlila, ako to spraví: „Možno Marína skončí v posteli s Julom.“ Iná si myslí, že jej vzťah s Julom bude vážnejší. Píše: „Vydá sa za Jula.“

„Udá Jula,“ pridáva sa iná. Našla sa však aj diváčka, ktorá poukázala na nepredvídateľnosť tejto postavy a napísala: „Alebo sa do neho zaľúbi.“