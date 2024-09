Diváci Farmy už toho majú plné zuby. Vysvetlili, čo im na tejto sérii prekáža najviac, zazneli ostré slová aj kritika

Fanúšikovia Farmy mali možnosť vidieť už 15. sériu tejto šou a v súčasnosti s napätím sledujú tú šestnástu. Dosiaľ sa v nej stihlo udiať všetko – od práce, cez romantiku až po konflikty. Napriek tomu majú voči nej ľudia výčitky.

16. séria Farmy je v plnom prúde. Naposledy vypadla Ella a farmárom týždňa sa stal Matúš. Ten má však okrem povinností farmára stále aj povinnosti a strasti milostného trojuholníka s Klárou a Lenou. Diváci pritom už skôr na sociálnych sieťach vyjadrili svoje obavy z toho, že sa z Farmy stáva zoznamovacia šou a tejto trojici odkázali, že si pomýlili šou. To však nie sú ich jediné výčitky.

Chvália aj kritizujú

Najnovšie sa na sociálnych sieťach rozprúdila debata o tom, aké názory majú zatiaľ diváci na novú sériu Farmy. Niektorí prezradili, že sa im zatiaľ prvé epizódy páčia, iní zas nešetrili kritikou a k tejto debate zablúdili aj takí, ktorí Farmu vôbec nesledujú a mali potrebu to povedať zvyšku sveta.

Čo sa týka kritiky, ľudia kritizovali výber farmárov, ich pracovitosť, či podmienky, v ktorých žijú. Niektorí totiž tvrdili, že oproti prvým sériám žijú až v príliš veľkom luxuse.

Žijú až v príliš veľkom luxuse

„Vôbec sa mi nepáči, stojí to za hovno, najlepšie farmy boli po 14. farmu, tam museli pracovať, aby si zaslúžili jedlo a boli tresty, keď niekto niečo zle spravil. Teraz majú jedlo, varič, elektrinu a hlavne veľa slopanice a tabaku,“ píše diváčka.

„O ničom… Už je to totálne zostrihané. Začne rúbať strom a zrazu už je hotový. Ani nie je vidieť, ako pracujú, len zrazu už je všetko hotové. A na čo tam dali tých 4 starých farmárov tiež nechápem. Okrem Adama sú všetci ostatní totálne zbytoční. A ten Minh… No radšej sa k nemu nevyjadrím… Celá tá farma už nie je o zvieratkách a o stavbe, ale už len o hádkach a kto s kým. Po toľkých rokoch Markíza nepochopila, čo fanúšikovia vlastne chcú vidieť. Je to už len „skokanský mostík“ pre akože influencerov, ktorí aj tak nikoho nezaujímajú. Škoda!“ skonštatoval iný divák, ktorého táto šou očividne sklamala.

„Toto je podľa vás Farma? Žiadne tresty, len samý alkohol a robia si tam čo chcú. Ani to jedlo si tam nemusia vymakať. Všetko majú. Čo rok, je to len horšie a horšie,“ znel ďalší takýto komentár.

Kritika sluhov

Kritiku navyše schytali aj farmári v role sluhov. Tí totiž musia nosiť oblečenie, ktoré ich jasne odlišuje od zvyšku farmárov. Tohtoroční sa však rozhodli upraviť si toto pravidlo podľa seba a ľuďom to dosť vadí.

„Sluhovia, ako nosia tie svoje mundúry na pleci zavesené – otras,“ zhodnotila diváčka a ďalšia sa k nej hneď pridala, pridávajúc aj iné výčitky. Napísala: „Samá taktika, v prvých Farmách sa nesmelo o tom rozprávať, teraz len počujeme, koho si zoberie ten a ten, nahovárajú jeden druhého, už to nie je ono. A Lena, to ako má ten sluhovský mundúr na tom pleci, tak to je vrchol, škoda reči.“