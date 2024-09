Táto postava zamieša kartami v Dunaji, k vašim službám. Diváci očakávajú milostnú zápletku aj odhalenie šokujúcej pravdy

Obľúbený dobový seriál prináša zvrat za zvratom a neustále nielenže prináša nové postavy, ale vracia sa k tým starým. Práve tie totiž vždy vedia najviac zamiešať kartami a vstupujú do deja vtedy, keď to ľudia najmenej očakávajú.

Siedma epizóda siedmej série Dunaja, k vašim službám prinesie obrovský zvrat v deji. Irena má totiž plán, ako odhaliť, že Júlia klame a vyzerá to tak, že sa jej to podarí. Do deja tak opäť vstúpi postava Kamila a poriadne zamieša kartami. Diváci si navyše myslia, že sa nevráti len na jednu epizódu, ale očakávajú od neho oveľa viac.

Milostná zápletka

Postavu Kamila diváci Dunaja, k vašim službám veľmi dobre poznajú. Je totiž nielen dobrým kamarátom Petra, ale tiež bývalým snúbencom Kláry. Diváci tak po tom, ako ho videli v ukážke, začali vo veľkom špekulovať o tom, či nielenže pomôže Irene odhaliť pravdu, ale či tiež nevylieči Klárino zlomené srdce po Petrovej náhlej smrti.

„Napadlo mi, či sa Kamil nedá znova dokopy s Klárou, veď aj on ju predsa miloval, alebo sa mýlim?“ začala túto debatu diváčka, ktorej prítomnosť Kamila v nasledujúcej epizóde neunikla.

„Postupne si ju možno získa,“ vyjadrila svoj názor diváčka v komentároch.

„On ju miloval. Mohli by sa dať, aspoň by nebola sama. Bez Petra to má ťažké,“ súhlasila ďalšia.

Veľké odhalenie

Okrem toho diváci navyše stavajú na to, že práve Kamil pomôže Irene odhaliť pravdu o Júlii. „Ak bol Kamil Petrov spolužiak v Paríži, mal by o Júlii niečo vedieť,“ skonštatovala diváčka. „Kamil ukáže pravdu Irene. Už jej zaplo,“ súhlasí ďalšia. A ako sa ukázalo, mali pravdu.

V siedmej epizóde totiž zamieria Irena spolu s Júliou do kabaretu. Tam sa Júlia spozná s Kamilom, Petrovým najlepším kamarátom. „Chcela by som vám niekoho predstaviť,“ začne Irena a vôbec to nevyzerá, že by ju mali Júlia či Kamil prerušiť s tým, že sa už poznajú. Práve naopak, keďže Kamil neskôr Irene hovorí: „Nehovorila si, že máš takú peknú kamarátku.“

Irene sa tak hneď potvrdí, že ju Kamil nepozná a niečo tu nehrá. Ukážka z ôsmej epizódy navyše dokazuje, že Irena túto objavenú informáciu nebude tajiť dlho. Rovno pri rodinnom stole totiž Júliu konfrontuje a obviní ju, že v Paríži nikdy nebola. „Napríklad, z Petrových parížskych spolužiakov ju včera nikto nespoznal,“ prezrádza Irena pred svojím manželom a mamou.