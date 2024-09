Z milostného trojuholníka na Farme je štvoruholník. Tento farmár je u žien mimoriadne populárny, padali vášnivé bozky

Hoci Farma nie je relácia, ktorá by sa primárne zameriavala na romantické vzťahy ako napríklad Love Island, vyzerá to tak, že tento rok mu bude statočne konkurovať. Jeden farmár to totiž hrá na viacero strán a vyzerá to tak, že sa mu to vypláca.

Len pred pár dňami sme vás informovali o milostnom trojuholníku, ktorý vznikol na Farme. Na tento geometrický tvar však môžete zabudnúť, keďže Matúš je medzi farmárkami mimoriadne obľúbený a jeho šarmu nepodľahli len Ella a Klára, ale najnovšie aj Lena. Zatiaľ čo však Ella ostala nepobozkaná, to isté sa nedá povedať o zvyšných dvoch súťažiacich.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

Neostalo to len pri bozkoch

Hoci to vyzeralo, že medzi Matúšom a Klárou vznikalo niečo viac a mohol by sa z nich stať pár, Matúš to zrejme vidí inak. Úprimný rozhovor Kláry a Matúša pod hviezdami skončil bozkami a spokojná farmárka šla spať s tým, že to s ňou myslí Matúš vážne. Netušila však, čo sa dialo po tom, ako si ľahla do postele.

Matúš, Ivana a Lenka totiž pokračovali v popíjaní v kuchyni a po tom, ako Ivana odišla, zvyšným dvom farmárom netrvalo dlho, kým sa na seba vrhli. Neostalo to však len pri bozkoch, o čom svedčila aj Lenkina podprsenka, ktorá ostala pohodená na verande a zábery zo šiestej epizódy, ktoré naozaj nič neskrývali.

Matúš však tvrdí, že sa na nič nepamätá, keďže bol opitý, a tak budú najbližšie epizódy poriadne zaujímavé. Zvlášť, keď Kláre ostali len oči pre plač a chuť na pomstu.