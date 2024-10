Diváci Dunaja, k vašim službám neverili vlastným očiam. Všimli si detail, nad ktorým len nechápavo krútia hlavou

Diváci tohto dobového seriálu sú mimoriadne pozorní, a tak ich oku nikdy neunikne ani najmenší detail. Tentoraz si všimli jeden, ktorý ich rozčúlil, keďže sa vraj jedna z postáv zachovala tak, ako by od nej nikto nečakal a jej skutok tak vraj nedáva zmysel.

V utorkovej epizóde sa pozornosť zamerala na jednu z obľúbených ženských postáv. Tá je v seriáli veľmi dôležitá a patrí k tým dobrým, ktorí spravia všetko, aby ľudí zachránili a ochránili pred zlom. Teraz však podľa divákov spravila krok vedľa, keďže skutok, ktorý urobila, vraj vôbec k tejto postave nesedí a ľudia ho vnímajú ako chybu v scenári.

Bolo to od nej hlúpe

„Nemôžem uveriť, že z našej Vilmy urobia takú hlúpu postavu. Vezme liek, na ktorom videla, že je tam iné meno, dokonca nemecké, a tá Krügerova žena príde možno o nohu, ak nie rovno o život. Veď Vilma je jedna inteligentná žena, toto by spravilo možno to teľa Malvína, ale nie ona,“ vyjadrila svoj názor šokovaná diváčka a nebola jediná, koho správanie Vilmy prekvapilo.

„Akože! To je také ťažké si z toho lieku trošku odobrať, aby to bolo menej podozrivé?“ zareagovala diváčka. Ďalšia sa hneď pridala: „Presne, načo trepala so sebou celú fľašku?“

Bola to vôbec rovnaká fľaštička?

Ohľadom spomínanej fľaštičky navyše vzniklo hneď niekoľko teórií. „Všimla som si, že keď ten Nemec doniesol liek pre svoju ženu, tak sestrička Zuzka napísala na fľaštičku jej meno – Kruger. Vilma však z tašky vyložila fľaštičku, kde toto meno nebolo. Bola tam iná nálepka. Videl to niekto?“ poukázala na nezrovnalosť ďalšia diváčka v komentároch.

„Tak ako, nechcem si ju obhajovať, ale podľa mňa pri tom, jak sa ponáhľala, si zrovna to meno nevšimla, bolo z druhej strany, videla podľa mňa len názov lieku. Každopádne, ako hovoríte, mala si odobrať, teraz bude zbytočne cirkus,“ zareagovala komentujúca.

„Na fľaštičke, ktorú brala, nebolo meno. Keď ju Zuzka odkladala, bolo tam priezvisko napísané,“ vysvetlila druhá a dodala: „S tou záchranárskou činnosťou Vilmy, je to trošku prehnané. Že by sa niekto opovážil vziať lieky, čo zohnal nacista pre svoju ženu? To je priveľmi okaté.“