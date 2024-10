Šokujúce priznanie Nely Pociskovej: Neuveríte, čo dlho skrývala v zásuvke, dnes už sa za to nehanbí

Dvojnásobná mamička a manželka herca Filipa Tůmu zažíva veľmi príjemné obdobie. Spev je pre ňu srdcovou záležitosťou, vždy sa mu chcela naplno venovať. Dnes nemôže uveriť tomu, že sa to skutočne deje a okrem toho, že vydala nový album, ktorý je pre ňu zlomový, chystá aj miniturné.

Veľký návrat k spevu

Nela Pocisková nie je ten typ, ktorý by sedel nečinne doma so založenými rukami. Ako sa priznala v nedávnom rozhovore, o ktorom sme písali v predošlom článku, je extrémnou perfekcionistkou, čo sa odráža v práci i vo výchove jej dvoch detí – syna Hektora a dcérky Lianky. Intenzívne sa venuje svojej speváckej dráhe, čo vyústilo do viacerých noviniek, z ktorých sa potešia jej priaznivci.

Talentovaná herečka a speváčka využíva silu sociálnych sietí, predovšetkým Instagramu, kde ju sleduje vyše 116-tisíc nadšených fanúšikov, zvedavých na jej súkromie i kariéru. V poslednom čase ich zásobuje novinkami, ktoré sa týkajú hlavne spevu. Nela vydala svoj nedávny album s názvom Cesta, ktorý pokrstila a aktuálne informovala o blížiacom sa turné po Slovensku.

Netušila, že to dokáže