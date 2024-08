Detail, ktorý si všimol len máloktorý fanúšik Harryho Pottera: Pobaví vás, keď zistíte, čo teta Petunia vlastne varí

Videli ste ho zrejme aj stokrát, no možno patríte k tej skupine fanúšikov, ktorá si to nikdy neuvedomila. Prvý sfilmovaný diel ságy Harry Potter sa pomerne striktne držal svojej predlohy, a to vo viacerých detailoch. Tento, ktorý si doposiaľ nevšimli mnohí fanúšikovia, je jedným z nich.

Vidieť sme ho mohli hneď na začiatku a ako sa na sociálnej sieti Reddit podľa webu LAD Bible priznali mnohí čitatelia a milovníci knižnej predlohy, ani im to vôbec nezišlo na um.

Čo varí Petunia v hrncoch v prvom diele Pottera?

Reč je o prvom filme Harry Potter a Kameň mudrcov (Harry Potter and the Philosopher´s Stone), ktorý sa do kín dostal v roku 2001. Ten pod režisérskou taktovkou Chrisa Columbusa (Sám doma, Sám doma 2: Stratený v New Yorku) odštartoval ešte väčšiu „Potteromániu“. Uvedomili ste si ale niekedy, koľko detailov režisér a tvorcovia dodržali z knižnej predlohy? Možno si to po prečítaní tohto článku všimnete.

V jednej z prvých scén je totiž možné si všimnúť, že keď Harry prejde zo svojej komory pod schodmi do jedálne v dome svojho strýka Vernona a tety Petunie, práve tá niečo varí v kuchyni. Detail, ktorý ušiel aj mnohým fanúšikom je ten, čo vlastne Petunia varí.

Detail popísaný v knihe sa dostal do filmu

Viacerí diváci totiž tomu nevenovali absolútne žiadnu pozornosť, keďže Petunia bola ženou v domácnosti, a tak starosť o kuchyňu bola jej pravidelnou činnosťou. Tí, ktorí čítali knižku naozaj pozorne a rovnako aj sledovali jeho filmové spracovanie si však mohli uvedomiť jednu dôležitú vec.

Práve v knižke sa spomína, a je to presne v tejto časti príbehu, že teta Petunia v kuchyni v hrncoch zafarbovala na sivo staré Dudleyho oblečenie, aby mal Harry uniformu do svojej novej školy. Bolo to o pár momentov skôr, než sa vlastne Harry od Hagrida dozvedel o tom, že je čarodejník. No a práve tento moment je tiež zachytený aj vo filme, no mnohí z divákov si ho neuvedomili. V bonusoch na DVD a BluRay vydaniach filmu sa tiež nachádza aj vystrihnutá scéna, ktorá celú pasáž z knihy veľmi detailne kopíruje. Pozrieť si ju môžete pod článkom.