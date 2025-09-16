Dážď berie Slovensko útokom: Zobudili sme sa do potopy, popoludní sa obloha pretrhne. Teploty klesnú pod 20 °C

Slovensko má za sebou kontrastný začiatok týždňa. Kým pondelok ešte pripomínal koniec leta, dnešok sa bude niesť v znamení dažďa, búrok a ochladenia. Zatiaľ čo včera sa na juhu Slovenska teplota vyšplhala až na 25 °C, dnes už viacerí vytiahli dáždnik a teplejšie oblečenie.
Ako informoval portál iMeteo, pondelok ovplyvnil okraj tlakovej níže nad Severným morom. Tá sa postarala najmä o viac oblačnosti, no zrážky zostali iba slabé a ojedinelé.
Utorok pod vplyvom studeného frontu
Cez Slovensko bude dnes postupovať studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie zo Severného mora nad južné Švédsko. Počasie prinesie oblačnú až zamračenú oblohu a na viacerých miestach aj dážď.
Ojedinele sa vyskytnú aj búrky, najmä v dopoludňajších hodinách. Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu sa najvyššia denná teplota bude pohybovať medzi 16 a 21 °C, na severe bude ešte chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov klesne teplota na približne 8 °C.
Vietor bude fúkať prevažne zo západu s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu, ráno a večer sa miestami úplne utíši. Zrážky, ktoré dnes zasiahnu Slovensko, prinesú úhrny do 10 milimetrov, ojedinele až do 20 milimetrov. To môže spôsobiť komplikácie na cestách a potrápiť ľudí, ktorí vyrazia von bez dáždnika.
Hoci ráno a dopoludnie bude patriť zrážkam, popoludní sa situácia od severozápadu začne zlepšovať. Zrážky postupne ustúpia a miestami sa obloha pretrhne. Na západe Slovenska sa môžu objaviť aj krátke slnečné chvíle, no ochladenie už zostane citeľné.
Streda prinesie premenlivé počasie a prvé snehové vločky
Podľa SHMÚ sa v stredu do našej oblasti rozšíri výbežok tlakovej výše, zatiaľ čo cez Karpatskú oblasť postúpi brázda nízkeho tlaku. Počasie bude premenlivé a najmä sever a východ čakajú prehánky. Na hrebeňoch Tatier dokonca môže nasnežiť a vo východných regiónoch nemožno vylúčiť ani búrku.
Ráno a dopoludnia treba rátať s hmlou a nízkou oblačnosťou. Najnižšie nočné teploty klesnú na 12 až 7 °C, v údoliach miestami len na 5 °C. Denné maximá sa budú pohybovať medzi 16 a 21 °C, no na Orave a pod Tatrami zostanú len okolo 14 °C.
Vietor bude spočiatku slabý, postupne sa zmení na severozápadný a zosilnie. V nárazoch môže dosiahnuť až 45 kilometrov za hodinu, čo ešte viac umocní jesenný charakter počasia. Pocitovo tak bude chladnejšie, než ukáže teplomer.
