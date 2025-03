Danko chce opätovne zaviesť povinnú vojenskú službu. Čo na to hovoria Slováci v uliciach? (Anketa)

Na Slovensku by sme mali zaviesť trojmesačnú vojenskú službu pre mladých mužov vo veku od 18 do 20 rokov. Tvrdí to predseda SNS Andrej Danko, ktorý si myslí, že cieľom vzkriesenia vojenčiny je naučiť mladých chlapcov potrebným návykom. Chcú to ale naozaj aj Slováci?

Na Slovensku skončila povinná vojenská dochádzka v decembri 2005 a od roku 2006 pracujeme už len s profesionálnou armádou a aktívnymi zálohami. Podľa šéfa národniarov by ale mali byť vyčlenené peniaze na „zdravú prípravu mladých chlapcov v podobe 3-mesačnej vojenskej služby“. Mladí chlapci vo veku od 18 do 20 rokov potrebujú mať podľa neho „nejaké návyky“.

Čo na toto všetko hovoria Slováci? Naozaj je podľa nich potrebné obnoviť povinnú vojenskú službu? Pozerá sa na vojenčinu dnes inak ako kedysi? A kto by mal o jej opätovnom zavedení rozhodovať – vláda alebo obyvateľstvo v referende? Toto a ešte viac sme zisťovali v uliciach Banskej Bystrice.