Ďalšie talianske mesto chce prilákať ľudí: Ak sa sem nasťahujete, zaplatí vám nájom na dva roky

V posledných mesiacoch médiá obletelo hneď niekoľko správ, v ktorých informovali o rôznych talianskych mestečkách a ich ponukách. Podmienky sa od mesta k mestu líšia, cieľ je však vždy rovnaký, a to prilákať do opustených miest nových obyvateľov.

Teora prichádza so zaujímavou ponukou

Ako informuje portál spravodajskej televízie CNN, tentoraz prichádza s lákavou ponukou mestečko Teora, ktoré sa však rozhodlo pre trochu iný prístup, ako ostatné talianske mestá. Kým iné oblasti lákajú nových obyvateľov na extrémne lacné domy, v meste Teora nebudete musieť platiť nájom, mesto ho totiž zaplatí namiesto vás. Lacné domy totiž mnohí kupujú len ako letné sídla, Teora však dúfa, že priláka obyvateľov natrvalo a nie len na prázdniny.

Teora sa nachádza v regióne Kampánia a ak sa rozhodnete, že sa sem presťahujete, mesto vám bude platiť nájom do výšky 150 eur mesačne, a to po dobu dvoch rokov. Druhou možnosťou je, že nový prisťahovalec obdrží sumu 5 000 eur jednorazovo, ktorú využije na kúpu domu. Má to však malý háčik. Vzhľadom na to, že Teora hľadá obyvateľov na dlhšiu dobu, podmienkou je, že tu prisťahovalec ostane najmenej tri roky a v čase sťahovania bude mať aspoň jedno dieťa.

Stefano Farina, starosta talianskeho mesta Teora, hovorí, že domy za 1 euro podľa neho nie sú riešením. Dôležité je, aby tu obyvatelia ostávali dlhodobo a zapisovali svoje deti do miestnych škôl.

Masívny odliv obyvateľov nastal v roku 1980, keď Teoru a neďaleké mesto Lioni postihlo silné zemetrasenie. Ani jedno z miest sa z udalosti odvtedy celkom nespamätalo, Teora sa však nevzdáva nádeje.

Nudiť sa tu rozhodne nebudete

Miestne štatistiky sú totiž neveselé, mesto má v súčasnosti 1 500 obyvateľov a kým ročne sa tu narodia dve deti, 20 starších obyvateľov umrie. Mladé rodiny s deťmi sú tu preto vítané s otvorenou náručou. Farina dodáva, že nájom tu v priemere stojí 200 eur a kúpa nehnuteľnosti s výmerou 100 metrov štvorcových vyjde približne na 30 000 eur, ponúkané možnosti sú teda celkom lákavé.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame #Teora#AV#irpinia#campania#❤#blusky Príspevok, ktorý zdieľa 𝓐𝓾𝓻𝓮𝓵𝓲𝓸 𝓜𝓪𝓻𝔃𝓾𝓵𝓵𝓸 (@aurelio_22), 15 Feb 2020 o 5:41 PST

Starosta si myslí, že je to omnoho výhodnejšie, ako domy za 1 euro, do ktorých je nutné investovať ešte množstvo peňazí. Domy v Teore sú navyše v dobrom stave, po zemetrasení boli vybudované celkom nanovo a v niektorých je dokonca k dispozícii už aj nábytok. Okrem toho, mesto je odhodlané prisťahovalcom pomôcť aj s nákladmi na stravovanie či miestne služby.

Samozrejme, Teora a jej okolie má čo ponúknuť. Tejto oblasti sa hovorí aj „zelené pľúca“, vzhľadom na bujnú vegetáciu a čisté ovzdušie. Napriek ničivému zemetraseniu si tu prídu na svoje aj milovníci histórie a aj kultúry, keďže sa tu organizujú rôzne zábavné podujatia, napríklad letný festival či karneval.