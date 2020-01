Idylické talianske mestečko vzdialené hodinu a pol cesty od Neapola predáva domčeky len za 1 euro

Najmä pre mladých ľudí je mnohokrát hľadanie bývania priam sizyfovská úloha, hlavne v prípade, ak sa človek nechce zadlžiť až po uši. Ak sa však nebojíte života na vidieku a ešte k tomu v inej krajine, táto ponuka je pre vás ako stvorená.

Bisaccia ponúka nový domov len za jedno euro

Ako uvádza portál CNN, talianske mestečko Bisaccia ponúka jedinečnú príležitosť nechať starý život za sebou a začať niečo celkom nové. Môžete si tu totiž kúpiť dom len za jedno euro. Bisaccia sa nachádza v malebnom regióne Talianska v Kampánii a ani zďaleka nie je jediným mestom, ktoré sa pokúša prilákať nových obyvateľov a vrátiť tak život do spustnutých ulíc.

Samozrejme, vybudovanie nového domova si bude vyžadovať trochu kreativity a úsilia a okrem toho, mnoho domov je navzájom poprepájaných, niektoré majú dokonca aj spoločné vchody. Ideálne by preto bolo, ak by budúci majitelia kúpili viac domov súčasne. Do susediacich domov by sa tak mohli nasťahovať celé rodiny, prípadne skupiny priateľov, ktoré sa navzájom dobre poznajú. Mestečko ponúklo na predaj 90 domov.

Zástupca starostu, Francesco Tartaglia, sa v rozhovore pre CNN Travel vyjadril, že najviac opustená oblasť mesta sa tiahne jeho najstaršou časťou. Domy sú postavené blízko pri sebe, pričom niektoré sú spojené a to vytvára predpoklad pre komunitnejší spôsob života. Samozrejme, kúpa domu v Bisacci je podmienená niekoľkými podmienkami. Napríklad, musíte kúpený dom zrekonštruovať a bývať v ňom, nemať ho len ako dovolenkové sídlo. Výhodou však je, že mesto nestanovuje množstvo financií, ktoré musíte do rekonštrukcie investovať a ani časový rámec, počas ktorého to musíte stihnúť.

Miestni vás privítajú s otvorenou náručou

Veľkú výhodu predstavuje fakt, že majiteľmi domov sú miestne úrady, v ceste vám teda nebudú stáť pôvodní majitelia nehnuteľností. Kúpa prebehne rýchlo a bez problémov. Ak sa pýtate, prečo vlastne Bisaccia hľadá nových obyvateľov, odpoveďou je séria zemetrasení, ktoré oblasť zasiahli ešte okolo roku 1980. Okrem toho, kedysi to bolo remeselné mesto známe najmä produkciou bavlny. Tá však postupne upadala a ľudia sa sťahovali za lepšími možnosťami. V mestečku teraz žije približne 4-tisíc ľudí.

Napriek ťažkostiam, ktorým obyvatelia museli čeliť, sú však miestni aj naďalej mimoriadne pracovití, prívetiví a ochotní v každej situácii podať pomocnú ruku. Môžete si teda byť istí, že ak sa sem prisťahujete, bude o vás dobre postarané. Aj keď ide o ospalé mestečko, nudiť sa tu isto nebudete, najmä ak ste milovníkom pokojnejšieho životného štýlu. V okolí Bisaccie môžete podnikať množstvo výletov a okrem toho, pomerne blízko je aj väčšie prístavné mesto, Neapol. Navyše, nespornú výhodu predstavuje miestna kuchyňa, ktorá je pre gurmánov hotovým nebom na Zemi.