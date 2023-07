Ďalšie pláže v obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov boli plné výkalov. Museli ich na pár dní zatvoriť

Problémy so znečistenou vodou má aj ďalšie známe letovisko. Tentokrát ide o dve pláže na Ibize v meste Sant Anton de Portmany, infomuje portál TV Noviny, ktorý sa odvoláva na Periodicó de Ibiza. Vo vode zistili hygienici nadmerný výskyt baktérie E. coli, ktorá sa nachádza v črevách ľudí a zvierat a pochádza z výkalov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pôvod znečistenia je zatiaľ neznámy, podozrenia však smerujú na niektoré domy v okolí, ktoré zrejme vypúšťajú odpadové vody do mora. Pláže museli na niekoľko dní uzavrieť, po opätovnej analýze sa hladina baktérii dostala opäť do normy a pláže boli opäť sprístupnené pre turistov. Hygienici však musia zistiť príčinu a kvalitu vody budú priebežne monitorovať.

Problémy s výkalmi mali aj v Chorvátsku

Problémy s kvalitou vody sa objavili aj v obci Brela na Makarskej Riviére v Chorvátsku. Rodina z Česka si odtiaľto odniesla mimoriadne nepríjemnú skúsenosť, informoval prednedávnom portál TN.CZ.

Pán Václav, ktorý sem so svojimi blízkymi údajne jazdí už mnoho rokov, tu bol tentoraz zrejme poslednýkrát. Počas júnovej dovolenky sa im totiž až dvakrát stalo, že pobrežie bolo plné výkalov. „Nechutný, stovky metrov dlhý pruh smradľavej peny, fekálií, rozomletých papierov a miestami aj hygienických potrieb pre ženy, ako sú vložky,“ opísal pán Václav nepríjemný zážitok.

„Je smutné, čomu nás dokážu v tejto krajine vystaviť. To predbehne aj vyššie ceny a množstvo turistov. Každý, kto ide k moru, si ho praje mať minimálne čisté,“ sťažoval sa. Dodal, že netreba zabúdať ani na zdravotné riziká, ktoré so sebou takéto znečistenie prináša.

Hoci bolo údajne okrem spomínaných dvoch dní všetko v najlepšom poriadku, stačilo to na to, aby to rodine pokazilo dovolenku. Do Chorvátska sa preto už neplánujú vrátiť a najbližšie radšej pôjdu na dovolenku do inej krajiny.