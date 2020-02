Ďalšia veľká hviezda mieri do seriálu Zaklínač. Po hercovi z Game of Thrones zlákal aj hrdinu zo Star Wars

Príprava druhej série hitu z dielne streamovacej služby Netflix, fantasy adaptácie Zaklínač (The Witcher), je v plnom prúde. Filmári by podľa všetkého mali pri jej nakrúcaní zavítať (opäť!) aj na Slovensko, no predtým, ako sa tak stane, musia tvorcovia obsadiť väčšinu postáv, ktoré v pokračovaní uvidíme. A vyzerá to, že divákov čaká naozaj nadupaný casting.

Po tom, ako sa prvá séria Zaklínača v knižnici Netflixu objavila koncom minulého roka, diváci zostávajú v napätí, kam sa vo svojej seriálovej podobe úspešné fantasy nakrútené podľa knižnej predlohy poľského autora Andrzeja Sapkowskiho poberie v sérii druhej.

Aj keď je doposiaľ známych len veľmi málo informácií o samotnom deji, dostávajú sa von aspoň castingové správy a podľa najnovších informácií portálu We Got This Covered to vyzerá tak, že trojicu hlavných hrdinov doplní v druhej sérii skutočne pestrá paleta známych hviezd. A jedna dokonca mimoriadne výnimočná.

Zaklínač zlákal legendu Hviezdnych vojen

Len prednedávnom sme vás informovali o tom, že v druhej sérii sa objaví herec Kristofer Hivja, ktorého môžete poznať z úspešného seriálu Hra o tróny (Game of Thrones). Toho účasť v obsadení bola najskôr neistá, napokon ju však potvrdili.

No a teraz, prichádza na rad ďalšia skvelá správa. V druhej sérii totiž zrejme uvidíme aj ďalšiu veľkú hviezdu. Podľa portálu We Got This Covered v pokračovaní Zaklínača uvidíme hlavného hrdinu z kultovej sci-fi ságy Star Wars, herca Marka Hamilla.

Niekdajšiemu Lukovi Skywalkerovi bola údajne ponúknutá postava Vesemira, tiež zaklínača, ktorý bol kedysi mentorom Geralta z Rivie (toho hrá Henry Cavill).

Viac nových postáv

Práve druhá séria bude na nové postavy nesmierne bohatá, keďže má predstaviť viacero kľúčových postáv z knižných predlôh. Nie je však zatiaľ oficiálne známe, či Hamill rolu prijal. Fanúšikovia sa však už dávnejšie vyjadrili, že práve v postave Vesemira by si ho predstaviť vedeli. Na túto žiadosť ešte v roku prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Twitter odpovedal aj sám Hamill.

„Netuším, čo to je, ani o čom to je, ale súhlasím, že by som si mohol/mal zahrať,“ napísal vtedy. Zdá sa teda, že toto prianie fanúšikov bolo vypočuté a Hamilla v Zaklínačovi na Netflixe uvidíme. Treba už len dúfať, že na ponuku prikývol.

Nové epizódy fantasy hitu Zaklínač Netflix uvedie až v roku 2021, jej nakrúcanie však už malo odštartovať a filmári by mali podľa všetkého mnoho scén nakrúcať aj na území Slovenska.

Okrem druej série plánuje známa streamovacia služba ešte tento rok uviesť aj prvý animák zo sveta Zaklínača. Viac o tomto projekte sa dočítate v našom predchádzajúcom článku.