Ďalšia dlhodobá predpoveď meteorológov na jeseň 2024. Z horúčav môžeme prejsť rovno na poriadne chladné dni

Leto je ešte v plnom prúde a niektorí ľudia si radi vychutnávajú horúčavy, ktoré sú s ním spojené. Mnohí však už túžobne pozerajú na kalendár a čakajú, kedy príde jeseň. Aká je dlhodobá predpoveď meteorológov a na čo sa podľa nich môžeme pripraviť?

Meteorológovia si už teraz dávajú pozor na javy, ktoré budú ovplyvňovať jeseň tohto roka. Ako informuje portál TVNoviny, ide o La Niña a polárny vír. Zdá sa, že počasie bude ovplyvňovať hlavne v Kanade a USA, no ovplyvní aj situáciu v Európe. Bude to však veľmi rôzne a podľa portálu Severe Weather sa zdá, že viac zrážok môže očakávať stredná a východná časť Európy.

Môžeme sa pripraviť na chladnú jeseň?

Suchá jeseň zase čaká väčšinu južnej a západnej Európy, ale aj časť strednej. Veľa zrážok by mala očakávať Británia a tiež Írsko. Polárny vír však výrazne ovplyvní aj túto jeseň a zimu. Je pravdepodobné, že jeho rozpad spôsobí, že studený vzduch a podpriemerné teploty preniknú do USA, ale aj do Európy. Z horúcich dní tak možno skočíme rovno do poriadnej zimy.

Ak je vír silný, vzduch prechádza nad severným pólom a udržuje studený vzduch nad ním. Keď začne slabnúť, môže sa dostať aj do južnejších polôh. Podľa portálu sa tomu hovorí náhle stratosférické oteplenie a je spojený aj s prílevom arktického vzduchu.