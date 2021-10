Čo všetko viete o súhvezdiach? Tento kvíz zvládne na 100 % iba pravý znalec nočnej oblohy

Ako sa volá 13. súhvezdie, ktoré sa neradí medzi znamenia zvieratníka, aj keď by sa malo, keďže ním prechádza v priebehu roka Slnko?

Slnko prechádza cez Hadonos od 30. 11. do 17. 12. Napriek tomu Hadonos nepatrí medzi znamenia zvieratníka, i keď má na to právo. Dôvody, prečo astrológovia Hadonosa do zvieratníka nezaradili, nie sú známe.