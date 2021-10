Viete, čo je reboot či spin-off? Kvíz, ktorý na 100 % zvládne vyplniť len ozajstný filmový nadšenec

Akým správnym anglickým pojmom možno označiť snímku Rogue One patriacu do univerza Star Wars?

Tu je to, uznávame, trošičku zložitejšie. Interquel je totiž vlastne midquel, teda pokračovanie, ktoré sa odohráva medzi udalosťami dvoch filmov, ktoré na seba už predtým nadväzovali. Film Rogue One: A Star Wars Story je veľmi pekným príkladom interquelu. Pôvodným filmom je totiž film Star Wars IV – Nová nádej, ktorý samotný má dve pokračovania (Epizódu V a VI) a tri prequelové trilógie (Epizódy I až III). Vo finále to teda vyzerá nasledovne: Po filme Star Wars III – Pomsta Sithov chronologicky nasleduje Star Wars IV, avšak neskôr vznikol film Rogue One, ktorý sa odohráva medzi epizódami III a IV. Je teda ich interquelom, teda akýmsi „medzipokračovaním“.