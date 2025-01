Chystajte si lopaty: Slovensko čaká ďalšia nádielka snehu, komplikácie hrozia aj v nížinách

Po sérii mrazivých nocí, ktoré na Slovensko priniesli teploty klesajúce až k -20 °C, prichádza zmena. Už v najbližších hodinách začne na naše územie postupovať oklúzny front zo severu. Ten so sebou prinesie sneženie, ktoré zasiahne väčšinu krajiny vrátane nížin na západe.

Článok pokračuje pod videom ↓

Noc, ktorá na Slovensku prebehla, patrila podľa iMeteo k tým najchladnejším tejto zimy. Teploty miestami klesli až na -20 °C. Tento výrazný pokles bol spôsobený kombináciou viacerých faktorov, ako čerstvo napadaný sneh na severe, prúdenie studeného vzduchu a výbežok vysokého tlaku vzduchu, ktorý priniesol vyjasnenie.

Front zo severu prinesie sneženie

V priebehu najbližších hodín nás opäť čaká zmena počasia. Zo severu, konkrétne z Poľska, sa cez naše územie presunie oklúzny front, ktorý so sebou prinesie novú vlnu sneženia. Snežiť by malo začať v oblasti severného Slovenska, pričom sneženie sa rýchlo rozšíri na väčšinu územia. Neskôr by už snehové vločky mali padať aj na západe krajiny. Výrazné sneženie sa nepredpokladá, jeho intenzita by mala dosahovať maximálne 0,5 cm za hodinu.

Najvyššie množstvo snehu, od poprašku do 3 cm, sa očakáva na západnom Slovensku. Aj malé množstvo snehu však v mestách môže spôsobiť dopravné komplikácie.

Aké bude dnešné počasie?

Počas dnešného dňa môžeme očakávať prevažne jasné až polojasné počasie. Teploty na väčšine územia ostanú pod bodom mrazu, pričom najvyššia denná teplota dosiahne -2 až +1 °C, ojedinele aj +3 °C.

Fúkať bude prevažne slabý vietor a k večeru začne pribúdať aj oblačnosť. Chladné počasie však nebude mať dlhé trvanie. Už v stredu sa očakáva citeľné oteplenie, ktoré môže priniesť ďalšie zmeny na našich cestách aj v prírode.

Ak si plánujete rannú cestu do práce alebo školy, odporúča sa zvýšiť opatrnosť, najmä na západe Slovenska, kde sneženie a nízke teploty môžu vytvárať poľadovicu.