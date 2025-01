Poriadne sa oblečte, prichádzajú mrazy: Bude aj -20 stupňov, niektorí dnes musia odhrabávať aj 50 centimetrov snehu

Na Slovensku zavládla pravá zima. Počas víkendu k nám prišla intenzívna vlna sneženia, ktorá naplnila predpovede meteorológov a miestami ich aj prekonala. Celková výška snehu na niektorých miestach už prekročila aj 50 cm.

Obzvlášť intenzívne sneženie zaznamenala Orava, kde podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v obci Oravská Lesná do 13:00 napadlo až 47 cm nového snehu. Do večera sa snehová pokrývka v tejto lokalite vyšplhala nad 50 cm a boli očakávania, že do pondelkového rána prekročí aj 60 cm.

Problémom je aj silný vietor

Ide o prvú významnú snehovú nádielku tejto zimy, ktorá tak naplno ukazuje svoju silu. Výdatné sneženie zasiahlo podľa portálu iMeteo aj celý Žilinský kraj, kde sa výška snehu pohybuje od 20 do 40 cm. V mestách ako Čadca, Námestovo či Terchová dosiahla priemerná výška snehu 30 až 40 cm. Podľa miestnych úradov ide o jednu z najvýraznejších snehových epizód za posledné roky, pričom cestári pracujú na zabezpečení zjazdnosti ciest a minimalizovaní dopravných problémov.

Sneženie sa neobmedzilo len na sever krajiny. Veľa snehu napadlo aj v prihraničných regiónoch s Českom, ako sú Púchov, Považská Bystrica a Bytča. Na týchto miestach pribudlo 15 až 20 cm snehu, pričom miestami sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje. Silný vietor komplikuje situáciu najmä na otvorených cestných úsekoch, kde je zvýšené riziko nehôd.

Prichádzajú arktické mrazy

Po snežení nastúpi iný extrém. „V priebehu pondelka sa začne do našej oblasti presúvať stred tlakovej výše, čo prinesie vyjasnenie, pokojný vietor a pokles teplôt,“ uvádza portál iMeteo.sk. Nočné teploty tak môžu klesnúť na -15 až -20 °C. Výstrahy 2. stupňa pred nízkymi teplotami platia pre okresy na severe a východe Slovenska vrátane Čadce, Popradu či Kežmarku.

Aj keď mrazy vyvrcholia počas pondelka a utorka, situácia sa už od stredy začne zlepšovať. Teploty budú postupne stúpať, čo znamená, že tuhé mrazy by mali mať len krátke trvanie. Kombinácia čerstvej snehovej pokrývky, jasnej oblohy a chladného vzduchu však počas nasledujúcich nocí môže pripraviť extrémne podmienky.

Sneženie na Slovensku cez víkend ovplyvnila tlaková níž menom Charlie, ktorá sa presunula z Poľska nad Ukrajinu. Táto níž priniesla rozsiahle zrážkové pole, vďaka ktorému na severe Žilinského kraja napadlo až 50 cm snehu. Situácia sa však stabilizuje a počas pondelka by už sneženie nemalo výraznejšie zasiahnuť krajinu.

Cesty zostávajú rizikové

Sneh výrazne komplikuje aj situáciu na cestách. Podľa meteorológov silný vietor navyše vytvára snehové záveje, ktoré brzdia cestárov. Výstrahy pred snehovými jazykmi platia pre celé stredné Slovensko a západné časti Košického a Prešovského kraja. Pre vodičov sa odporúča zvýšená opatrnosť najmä pri rannom cestovaní do práce.