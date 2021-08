Chceli by ste prespať pod holým nebom? Toto je 8 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, ako to vyskúšate

Nie každý z nás má pod slovom dovolenka na mysli more či luxusné rezorty. Dobrodružnejšie typy ľudí skôr vyhľadávajú zážitky a medzi ne môže patriť aj spanie pod holým nebom. Ak sa tento rok chystáte utiecť do slovenskej prírody s týmto cieľom, určite to bude skvelý zážitok na ktorý budete ešte dlho spomínať. Nemôžete však zabudnúť na to, že to nie je také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá. Vysvetlíme vám, prečo.

#1 Pozor na to, kde prespíte

Ak chcete prespať v prírode, môžete naraziť na pár prekážok. Jednou z nich je napríklad aj to, že človek nemôže prespať len tak, kdekoľvek sa mu zapáči. Ako píše web Hiking.sk, v národných parkoch je zakladanie ohňa, voľné táborenie a bivakovanie zakázané okrem vyhradených miest.

Každý národný park má na prespanie pod holým nebom mimo horských chát iné podmienky a preto je nutné si pred plánovaním svojej vysnívanej noci pod hviezdami nájsť práve tie miesta, kde môžete prespať legálne. Tieto miesta sa väčšinou nachádzajú v blízkosti turistických útulní, chát či salašov, väčšinou 50 až 100 metrov od objektu. Ich zoznam väčšinou nájdete na oficiálnych stránkach národných parkov.

Aj prespanie pod holým nebom mimo národných párkov má viacero háčikov. Táborenie, zakladanie ohňa či bivakovanie je podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny zakázané až od III. stupňa ochrany, v článku na webe Hiking.sk sa aj spomína Zákon o lesoch. Ten zakazuje zakladať alebo udržiavať otvorené ohne, stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest, pričom na stupeň ochrany prírody vôbec nepozerá. Uvedené zákazy sa týkajú “lesných pozemkov”, ale z definície sa nedá jednoznačne určiť, čo všetko si pod tým bežný turista môže predstaviť.

Ak sa teda rozhodnete v noci utáboriť mimo vyhradených miest aj v územiach s nižším stupňom ochrany, vždy sa vystavujete riziku pokuty. Preto si odporúčame nájsť vyhradené miesto, kde môžete dobrodružstvo pod holým nebom zažiť.

Najistejšou a najjednoduchšou voľbou sú kempy, ktorých je na Slovensku viac ako 150 a ponúkajú vám miesto na nocľah nie len v horách, ale aj priamo pri vode či na iných zaujímavých miestach.

#2 Je rozdiel medzi bivakovaním a táborením

Takisto je rozdiel medzi bivakovaním a táborením. Táborenie znamená, že spíte pod stanom, zakladáte oheň a na danom mieste sa zdržíte viac ako jednu noc. Pod bivakovaním rozumieme prespanie v prírode pod holým nebom, bez stanu ohňa či vybudovaného tábora. Preto každý, kto sa rozhodne nocovať pod holým nebom, by sa mal správať podľa princípov ochrany prírody a krajiny.

#3 Ako prespať legálne na súkromnom pozemku

Ak chcete absolútne súkromie, kempy alebo na to vyhradené miesta môžu byť plné ďalších turistov a predstava pokojného pobytu v prírode môže byť značne narušená.

Už teraz existuje viacero služieb, ktoré sú reakciou na premnožený turizmus, kvôli ktorému sa vytráca z cestovania to pravé čaro. Tieto služby prepájajú majiteľov pozemkov, ktorí za poplatok ponúknu svoj pozemok ku krátkodobému prenájmu karavanistom alebo na stanovanie. Pozemky, ktoré si môžete prenajať, sú naozaj výnimočné. Vyberať si môžeme zo širokej ponuky zaujímavých lokalít.

#4 Pozorovanie hviezd

Ak chcete prespať v prírode, môžete to spojiť s pozorovaním astronomických úkazov. Príležitostí máte každý rok hneď niekoľko, stačí si len vybrať ten správny dátum a udalosť. Napríklad meteorický roje.

Sledovať môžete napríklad aj Žiariace nočné oblaky či mliečnu cestu. Zoznam všetkých zaujímavých astronomických úkazov, ktoré môžete sledovať v tomto roku, nájdete v našom staršom článku.

Najlepšie podmienky na sledovanie týchto úkazov, budete mať na miestach, ktoré sú čo najmenej znečistené od svetelného smogu. Na Slovensku sa taktiež nachádzajú parky tmavej oblohy, kde sú ideálne podmienky na pozorovanie hviezd. Viac o nich sa môžete dočítať v našom staršom článku.

#5 Prespať nemusíte len v stane či na karimatke

Ak chcete vaše dobrodružstvo v prírode posunúť o úroveň vyššie, zabudnite na stan. Čoraz viac populárne sa stávajú hamaky, respektíve hojdacie siete určené na spanie, ktoré si môžete zavesiť medzi dva stromy. Ak sa bojíte, že vás neudržia, ste na veľkom omyle. Pre ideálny a ničím nerušený spánok v hamaku si okrem vhodného spacáku odporúčame pribaliť do batožiny aj karimatku, ktorú si vložte do siete.

Spanie v hamaku má aj ďalšiu výhodu. Oproti stanu váži len zlomok, a to pri presune na táborisko, kde budete spať, ocení hlavne váš chrbát.

#6 Pozor na počasie

Počasie je jednou z vecí, ktorá vie výlet hocikam najviac pokaziť. Nie vždy sa dá spoľahnúť na niekoľkodňové či niekoľkohodinové predpovede a preto je dôležité mať vo svojom smartfóne niektorú z aplikácií na predpoveď počasia.

Ak si stiahnete tú správnu, ukáže vám radarové zábery, ktoré monitorujú oblohu nad vami v reálnom čase. Ak sa bude blížiť búrka, budete o tom vedieť minimálne polhodinu vopred a budete mať dostatok času na to, aby ste si našli vhodnú skrýšu.

#7 Čo si zbaliť so sebou?

Dobrý spacák, karimatka, prípadne stan či hamaky, jedlo, čelovka, teplé oblečenie, je toho dosť čo človek potrebuje na prespanie v prírode avšak treba pamätať na to, že výbava aj niečo váži a ponesiete ju celú cestu len na svojom chrbte cestou tam a takisto aj cestou späť.

Odmenou vám môže byť drink, ktorý si môžete predpripraviť aj do termosky. Večerné pozorovanie krajiny tak môže mať nádych luxusného baru s tým najlepším výhľadom.

#8 Choďte s niekým, kto má s bivakovaním skúsenosti

Ak máte pochybnosti o svojich schopnostiach, odporúčame ísť so skúsenejším parťákom. Lepšie sa vám bude rozkladať stan a viesť dlhé rozhovory pri ohníku. S prichádzajúcou tmou sú zvuky v lese silnejšie, čo môže vyvolať stres a zbytočný strach. Vo videu si pozri ako zvládol či nezvládol spanie pod holým nebom Milan bez Mapy spolu so svojim sprievodcom Peťom Hlinkom.