Parky tmavej oblohy: 3 najtmavšie miesta Slovenska, kde uvidíte tisíce hviezd, polárnu žiaru aj meteorické roje

Pravý zážitok z pozorovania nočnej hviezdnej oblohy môžeme spoznať aj na Slovensku. Prinášame recept, ako na to. Jednou z hlavných ingrediencií je vystúpiť z našej komfortnej zóny a vybrať sa za tromi najtmavšími miestami Slovenska uprostred prírody, kde sa aj zdanlivo obyčajná noc môže premeniť na výnimočnú.

Počuli ste už o takzvaných parkoch tmavej oblohy? Ide o miesta, na ktorých sú podmienky pre pozorovanie nočnej oblohy najlepšie. Slovensko sa môže pochváliť hneď tromi. Tieto územia sa vyznačujú nízkou úrovňou svetelného znečistenia, vďaka čomu je obloha tmavá a rozžiarená tisíckami hviezd či ďalšími objektami z vesmíru.

Ak radi spoznávate nové zážitky, stačí si zbaliť batoh dobrodruha a vyraziť za výnimočnou slovenskou prírodou nie iba počas dňa, ale pokúsiť sa zistiť, čo tieto unikátne oblasti prinášajú aj v noci. Nezabudnuteľnú atmosféru nočnej hviezdnej oblohy akú poznáte z profesionálnych fotografií môžete zažiť na vlastnej koži aj u nás, na týchto troch miestach.

Park tmavej oblohy Poloniny

Najznámejší a najstarší park tmavej oblohy nájdete v našej krajine v jej severovýchodnom rohu v pohorí Poloniny. Bol vyhlásený v roku 2010 a jeho patrónom je prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella. Vznikol s cieľom šíriť povedomie o tomto mieste, ktoré sa môže pochváliť výnimočne zachovaným nočným prostredím.

Nachádza sa na území Národného parku Poloniny, ktorý má nízku hustotu osídlenia a je najmenej navštevovaným národným parkom na Slovensku. Na tomto mieste si teda môžete vychutnať ničím nerušený kľud v srdci prírody a po zotmení si užiť najkvalitnejšie podmienky na pozorovanie nočnej oblohy, ktoré na našom území nájdete.

V Parku tmavej oblohy Poloniny môžete voľným okom pozorovať až niekoľko tisíc hviezd. Keď si to porovnáme s oblohou v mestách, na nej uvidíte maximálne 200 hviezd a vo veľkomestách iba 20. Rozdiel je teda značný. Okrem toho tu môžete vidieť aj Mliečnu dráhu, zodiakálne svetlo alebo protisvit.

Beskydská oblasť tmavej oblohy

V poradí druhý park tmavej oblohy na Slovensku vznikol v roku 2013. Beskydská oblasť je dielom československej spolupráce a ide o v poradí druhý medzinárodný park tohto typu na svete.

Väčšina parku leží práve na území Českej republiky a na Slovensku park zasahuje do okolia kysuckých obcí Makov, Korňa, Turzovka, Vysoká nad Kysucou a Klokočov.

V tomto parku tmavej oblohy môžete voľným okom pozorovať až 2-tisíc hviezd, Mliečnu dráhu a zodiakálne svetlo. Vedeli ste však, že z našich zemepisných končín môžeme vidieť dokonca polárnu žiaru? Keď to podmienky dovolia, odporúčame vám vyraziť práve sem a vychutnať si divadlo, za ktorým bežne cestujeme na Island a do ďalších severských krajín.

Park tmavej oblohy Veľká Fatra

Nachádza sa iba 30 kilometrov od Banskej Bystrice vo výške viac ako 1300 metrov. Napriek pomerne malej vzdialenosti od krajského mesta, je nočná obloha vo Veľkej Fatre mimoriadne kvalitná.

Park tmavej oblohy Veľká Fatra je s rokom vzniku 2015 najmladším a doposiaľ posledným zriadeným parkom tohto charakteru na Slovensku. Z okolia Kráľovej studne, kde sa park nachádza, sa v budúcnosti plánuje s jeho rozšírením aj na ďalšie časti veľkofatranského hrebeňa.

Bez ďalekohľadu, voľným okom, na tomto území môžete vidieť takmer 2-tisíc hviezd, Mliečnu dráhu a množstvo ďalších objektov. Aj v tomto prípade platí, že vznikol z dôvodu chrániť nočné životné prostredie, ktoré je veľmi dôležité.

Vydajte sa o krok ďalej a zažite niečo nové

Možno ste už tieto miesta aj navštívili, iba ste nevedeli, že aj v tomto spočíva ich výnimočnosť. Pri najbližšej turistike alebo výlete do prírody sa vydajte o krok ďalej a po zotmení sa skúste pozrieť aj smerom hore a uvidíte, že objavíte celkom nový druh zážitku. Zastavte sa a vychutnávajte si tieto momenty spojené s prírodou. Život totiž začína tam, kde končí naša komfortná zóna. Posuňte vzťah medzi vami a prírodou o krok ďalej.

Je zbytočné hovoriť viac, načerpajte atmosféru hviezdnych nocí priamo z tohto videa, v ktorom sa dozviete, ako to skutočne vyzerá, keď sa odvážite ísť o kúsok ďalej. Okrem toho zistíte, ako vyťažiť z pozorovania hviezd ešte viac, aké vybavenie na to potrebujete alebo či máme na Slovensku to šťastie a dokážeme plnohodnotne sledovať hviezdy iba našimi očami.

