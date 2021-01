Zatmenie Slnka aj 80 meteorov za hodinu. Unikátne astronomické úkazy, ktoré môžeme pozorovať v roku 2021

Pozorovať oblohu sa oplatí aj v nastávajúcom roku. Okrem tradičných meteorických rojov, na ktorých sledovanie budú mimoriadne priaznivé podmienky, sa môžeme tešiť napríklad na čiastočné zatmenie Slnka, žiariace oblaky alebo prúd ľadovo-prachových meteoritov, pochádzajúci z ikonickej Halleyho kométy. Na chvíľu sa zastavte aj v roku 2021 a vychutnajte si niektoré z týchto nebeských divadiel.

Ak patríte medzi milovníkov žiariacej nočnej oblohy, ktorá prináša úkazy z “tajomného” vesmíru, viaceré si budete môcť vychutnať aj v priebehu roka 2021. Astronóm Petr Horálek vytvoril zoznam tých najočakávanejších nebeských úkazov, na ktoré sa môžeme tešiť. Premenia totiž každú jednu noc pod oblohou na nezabudnuteľnú.

“Žiara pre fajnšmekrov”

Marec sa bude niesť v znamení nebeského javu, ktorému dal astronóm Petr Horálek prívlastok marcová žiara pre fajnšmekrov. V období od 13. marca, kedy nastáva nov, totiž bude možné pozorovať takzvané zvieratníkové svetlo.

“Tiahne sa pozdĺž ekliptiky a nejde vlastne o nič iné, než prach v okolí Slnka, sústredený do rozsiahleho disku, na ktorý sa zo Zeme pozeráme z boku a ktorý rozptyľuje slnečné žiarenie,” vysvetľuje vznik zvieratníkového svetla Petr.

Dodáva však aj to, že aby sme mohli tento úkaz pozorovať, potrebujeme tmavú oblohu, ďaleko od svetelného znečistenia. Tu si budeme môcť vychutnať skutočne skvostné výhľady.

Prúd ľadovo-prachových meteoritov

Podľa Petra, každoročne mnohým uniká, že Zem prechádza dvakrát do roka prúdom ľadovo-prachových meteoritov. Ten pochádza zo snáď najznámejšej, Halleyho kométy. Pred viac ako sto rokmi sa s touto kométou spája aj trocha kontroverzie.

“Je iróniou, že pri jej predposlednom návrate v roku 1910 bol tento fakt prevrátený naruby a vyniesol istej skupine ľudí dosť veľkú sumu za rozšírenie poplašnej správy, že zemská atmosféra sa pri prechode týmto prúdom otrávi a ľudia smrteľne ochorejú, ak neužijú špeciálny liek.” Ako však dodáva Peter, meteorické roje človeka neotrávia, skôr naopak.

To platí aj o kúzelnej noci z piateho na šiesteho mája, kedy bude o piatej ráno vrcholiť roj, ktorý je spôsobený zrnkami zo spomínanej kométy. Tento meteorický roj je nazývaný Eta-Aquaridy. “Je to pekný pocit, že zanikajúce ľadovo-prachové zrnká pochádzajú z tej kométy, ktorá sa k Slnku vráti až v roku 2062.” Ak patríte medzi fanúšikov takýchto nevšedných a málo známych javov, nenechajte si ho ujsť.

Zatmenie Slnka

Tento jav patrí medzi obľúbené, aj keď na našom území relatívne vzácne pozorovateľné. V roku 2021, ho po šiestich rokoch budeme môcť sledovať na území Čiech aj Slovenska, a to 10. júna. Napriek tomu, že pôjde iba o čiastočné zatmenie Slnka, prinesie podľa informácií Petra Horálka výborné pozorovacie podmienky.

“Na území Česko-Slovenska bude viditeľné okolo poludnia, teda prakticky najvyššie nad obzorom,” opisuje zatmenie Petr. Konkrétne v Bratislave nastane o 11:55, v Banskej Bystrici o 11:59 alebo v Košiciach o 12:02.

Ako dodáva Petr, pri pozorovaní by sme mali myslieť na ochranu svojho zraku, pretože pri priamom pohľade na Slnko hrozí vážne aj trvalé poškodenie zraku. Niekoľko chytrých tipov nájdete na tomto odkaze.

Žiariace nočné oblaky

Letné obdobie patrí nepochybne medzi najobľúbenejšie, čo sa týka pozorovania nočnej oblohy. Počas júla a augusta budeme mať viacero možností, kedy si tieto čarovné chvíle v noci pod holým nebom vychutnať.

Počas týchto mesiacov môžeme vidieť zaujímavý úkaz, takzvané Nočné svietiace oblaky. Tento jav súvisí s meteorickým prachom a tiež kolísaním slnečnej aktivity.

Mliečna cesta na oblohe

Svietiaci pás našej Galaxie uvidíme na nočnej oblohe aj počas budúceho leta. V júni bude vrcholiť v polovici noci, v septembri ju uvidíme nad našimi hlavami už chvíľu po zotmení.

“Napríklad v jednej z oblastí tmavej oblohy v Česku aj na Slovensku – v Manětíně, Jizerských horách, Beskydách, vo Veľkej Fatre alebo Poloninách – uvidíte striebristý pás hviezd s bohatými štruktúrami až k južnému obzoru, kde sa v súhvezdí Škorpióna Mliečna dráha rozširuje. Tým smerom sa pozeráme do centra našej Galaxie,” Petr pridáva vhodné tipy na pozorovanie, aj detail, ktorý urobí tento zážitok ešte intenzívnejším.

Meteorický roj Perzeidy

Petr Horálek prichádza aj s výbornou správou nie iba pre milovníkov zaujímavých úkazov na oblohe, ale aj pre pre každého nadšenca letných výletov na hory a kopce, či spanie pod teplou nočnou oblohou. Rok 2021 totiž prinesie skvelé podmienky pre letné meteorické rojenie.

“Najviac meteorov uvidíme v noci z 12. na 13. augusta, kedy má zmysel roj sledovať počas celej noci. Medzi polnocou a štvrtou hodinou rannou, kedy radiant roja (miesto, odkiaľ meteory zdanlivo vylietajú) stúpa najvyššie nad obzor, je frekvencia meteorov stále vysoká. Za dobrého počasia zažiari 50 až 80 meteorov každú hodinu.”

Perzeidy sú meteorický roj, ktorý je viditeľný na našej nočnej oblohe od polovice júla, približne do polovice augusta.

Meteorický roj aj počas novembra

Napriek tomu, že koniec októbra a začiatok novembra už prinesie chladnejšie dni, pozorovanie jasných Tauridov stojí určite za to. Tauridy sú nočným meteorickým rojom, s činnosťou od konca októbra do konca novembra.

“Pri malej zenitovej frekvencii približne 5 až 10 meteorov za hodinu vychádza ich spoločné maximum okolo štvrtého novembra. Mesiac bude v tejto dobe krátko po nove, takže sledovanie meteorov má ideálne podmienky. Je šanca, že pri ňom zachytíte nejaký veľmi jasný bolid. Sú aj prípady, kedy bolidy Taurid dosiahli práve jasu Mesiaca v splne a rozžiarili nočnú krajinu.” Ak budeme mať šťastie, možno sa tento jav zopakuje aj v roku 2021 a uvidíme ho na vlastné oči.

Iba dodávame, že bolid je výnimočne jasný meteor, ktorý je podobný až padajúcej ohnivej guli. Vo všeobecnosti sa za bolidy dajú považovať meteory, ktorých jasnosť je väčšia ako mínus štvrtej magnitúdy.

Geminidy za mesačného svitu

Na výborné podmienky na sledovanie meteorického roja Geminidy si budeme musieť počkať až do roku 2023, napriek tomu by sme ich pozorovanie nemali vynechať ani v roku 2021. “Najviac meteorov sa dá vždy očakávať medzi polnocou a treťou hodinou rannou. Meteory sú pomalé a často pomerne jasné, so stúpajúcou výškou radiantu stúpa frekvencia nad 100 meteorov za hodinu.”

Podľa Petra Horálka sa teda oplatí sledovať Geminidy predovšetkým 14. decembra medzi druhou hodinou nočnou až svitaním. “Za ideálnym podmienok je možné počas maxima roja zachytiť aj cez 400 meteorov. Keď už bude niekde ležať snehová pokrývka, nenechajte sa odradiť mrazom a skúste aspoň na chvíľu stráviť čas pod nebom. “Padajúce hviezdy” nad ‘ľadovou krajinou’ sú vskutku rozprávkovým zážitkom.”

Petr láka na sledovanie nočnej oblohy rozžiarenej meteorickým rojom aj počas tohto zimného obdobia. Ak ste to náhodou ešte nevyskúšali, určite vám tento zážitok odporúčame aj my.