Chcela vystaviť fotografie o láske, zakázať jej to mala priamo Šimkovičová, vraj ide o propagandu

Vláda Roberta Fica síce ešte neúraduje značne dlho, no aj za ten krátky čas sa stihlo udiať niekoľko kontroverzných udalostí, ktoré sa priamo týkajú aj hláv rezortov. Najnovšie je v téme ministerstvo kultúry.

Na konci októbra sa čerstvá ministerka kultúry Slovenskej republiky, Martina Šimkovičová, stala hitom internetu po incidente s listom, ktorý adresovala českému ministrovi kultúry. Na konci tohto týždňa však jej meno opäť zaplnilo titulné strany, keďže tentoraz mala rovno zakázať výstavu fotografií Doroty Holubovej.

Má ísť o propagandu

Séria fotografií s názvom Neskrývaná láska od uznávanej slovenskej fotografky Doroty Holubovej bola podľa jej slov cenzurovaná a dostala zákaz vystavovať ich vo verejnoprávnej inštitúcii. Zakázať to mala priamo ministerka Šimkovičová, ktorá výstavu označila ako LGBTI+ propagandu, píše Holubová v statuse na sociálnej sieti.

Výstava sa mala konať v jednom z múzeí patriacich pod Slovenské národné múzeum. To vraj nedostalo od ministerstva kultúry žiadny zákaz či odporučenie, ktoré by sa malo týkať prípadných aktivít s tematikou LGBTI+. Inštitúcia to uviedla pre TASR v reakcii na medializované informácie týkajúce sa výstavy fotografky Doroty Holubovej.

Komunikáciu s Dorotou vraj neviedli

„SNM – Historické múzeum neviedlo oficiálnu komunikáciu s fotografkou Dorotou Holubovou o realizácii výstavy jej fotografií zo série Neskrývaná láska na Bratislavskom hrade. Výstava nie je zahrnutá vo výstavnom pláne SNM – Historického múzea na rok 2023, tzn., že ani nemohla byť cenzurovaná,“ uviedol riaditeľ SNM – Historického múzea Peter Barta.

Keď bude pri moci iná vláda…

Dorota Holubová pre interez uviedla, že tieto vyjadrenia riaditeľa Historického múzea sa nezakladajú na pravde. Do redakcie nám zaslala aj mailovú komunikáciu s inštitúciou, z ktorej vyplýva, že výstava bola plánovaná na budúci rok. Niektoré jej fotografie už mali dokonca vyzdvihnúť z Teplárne, kde boli umiestnené. Teraz však dostala informáciu o zrušení nákupu jej fotografií do zbierky. Vraj ich ale múzeu môže darovať s tým, že keď bude o štyri roky pri moci iná vláda, budú ich môcť vystaviť.

Podľa mailovej komunikácie, ktorú nám fotografka zaslala je zrejmé, že zamestnankyňa SNM mala pochybnosti o realizácií už pred parlamentnými voľbami. Vo štvrtok 28. septembra Dorote písala, že začína uvažovať o realizácií výstavy v Prahe, stále však dúfala, že by to mohlo vyjsť aj na Slovensku.

Je to napľutie do tváre pozostalým zo Zámockej

Portál Noviny Plus cituje aj vyjadrenie divadelného režiséra a performera Tomáša Procházku. „Na Slovensku sa oficiálne začína peklo. Pani ministerka si môže byť istá, že LGBTI+ ľudí zo slovenskej spoločnosti nevymaže, pretože boli sme a budeme tu vždy. Krok MK SR je napľutím do tváre pozostalým obetí teroristického útoku na Zámockej,“ povedal.

V piatok ráno sme o vyjadrenie k situácii požiadali aj ministerstvo kultúry SR. Do času publikovania článku sme nedostali žiadnu reakciu.